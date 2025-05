Musk explica olho roxo: 'me deu um soco na cara'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário Elon Musk apareceu com um olho roxo em uma entrevista coletiva de imprensa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa sexta-feira (30/5), na Casa Branca. O bilionário participava da reunião que marcava a despedida dele como funcionário do governo, responsável pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Repórter para Elon Musk (com olho roxo): Seu olho está bem?



Elon Musk: Eu não estava nem perto da França. Eu estava só brincando com o pequeno X e pedi para me dar um soco na cara, e ele deu.



Questionado por um jornalista, Musk disse que estava bem e que o hematoma foi causado por seu filho X Æ A-Xii, de 5 anos, durante uma brincadeira entre os dois. "Eu disse para ele me dar um soco na cara, e ele deu", disse.

Em seguida, Trump disse que não havia notado o olho roxo do dono da Tesla. "X conseguiria… Na verdade, eu nem percebi”, confessou.

Musk ainda brincou sobre "não estar nem perto da França". Ele se referiu ao momento em que a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, empurrou o rosto do presidente Emmanuel Macron em uma viagem.

A aparição de Musk com olho roxo ocorreu horas depois da publicação de uma reportagem do The New York Times que revelou que o empresário usava drogas "intensamente" e regularmente, incluindo o uso "crônico" do anestésico cetamina. Segundo o jornal, o empresário fazia uso de ecstasy, cogumelos psicodélicos e Adderall (medicamento para TDAH).

Durante a coletiva de imprensa, Musk se esquivou de uma pergunta sobre o assunto, criticando a reportagem.

O bilionário Elon Musk (já trilionário se considerarmos a moeda brasileira) está sempre envolvido em polêmicas. E, após ter papel de peso na eleição de Donald Trump, deixou o governo em 30/5, dizendo que continuará a ser conselheiro do presidente. Reprodução X Casa Branca Mas o que chamou a atenção dos jornalistas na despedida de Musk, no Salão Oval da Casa Branca, foi o hematoma no olho do bilionário. Reprodução YouTube Casa Branca Ao ser questionado sobre o olho roxo, Musk disse que foi o filho de 5 anos que lhe socou numa brincadeira. O garoto se chama X. Reprodução de vídeo "Eu disse: 'Vá em frente, me dê um soco no rosto' E ele deu", disse Musk sobre o menino. Ao que Donald Trump disse: "Foi X que fez isso? ...X poderia fazer isso. Se você conhecesse X." Reprodução de vídeo Musk é um dos homens mais polêmicos da atualidade. E 'causa' com frequência nas redes sociais. Em fevereiro de 2025, usou uma serra elétrica para ilustrar a política de redução de gastos do governo americano, que tinha Elon Musk como mentor e condutor. Reprodução de vídeo Musk ganhou o objeto do presidente argentino Javier Milei e exibiu em público atraindo ainda mais a aversão e a antipatia de muita gente pelo mundo. Reprodução de vídeo A sugestão era uma referência ao filme "Histórias Cruzadas" (2011), em que a personagem de Octavia - Minny Jackson - faz uma dessas tortas para a ex-chefe abusiva e racista. O filme se passa nos anos 1960, época da luta por direitos civis nos EUA. Octavia ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação. De vítima de bullying, por ser um menino nerd apaixonado por “Senhor dos Anéis” (J. R. R. Tolkien) e “Guia do Mochileiro das Galáxias” (de Douglas Adams), a idealizador de projetos audaciosos, como o mais novo Tesla Bot, "robô humanoide", Elon Musk se tornou um dos nomes mais comentados da atualidade. Reprodução/@elonmusk Elon Musk (foto acima) sempre possuiu muitos recursos por ter nascido em uma família rica. Iniciou sua carreira aos 12 anos de idade (em 1984) ao criar seu próprio jogo de videogame para PC chamado Blastar. O jogo foi comprado posteriormente por uma empresa sul-africana por um valor irrisório. Twitter/@mayemusk Depois de formado em Economia e Física, fundou na Califórnia a empresa Zip2 (também vendida subsequentemente), desenvolvedora de conteúdo para canais de notícias. Divulgação Em 1999, co-fundou a X.com, aliada posteriormente com a empresa Confinit e renomeada para "PayPal" (empresa de pagamentos online) em 2001. Divulgação Devido a desentendimentos com a liderança de Peter Thiel, Musk foi expulso em outubro de 2000 de seu papel como CEO da Paypal (cujo domínio foi comprado por ele em 2017), embora tenha permanecido no conselho da empresa. Reprodução/Harvard University Center for the Environment; Twitter/@elonmusk Fundou a Space Exploration Technologies, SpaceX (desenvolvedora de veículos de lançamento espacial), em 2002. Desde então atua como diretor executivo e de tecnologia também na Califórnia. divulgação spacex Os dois primeiros veículos de lançamento da empresa foram os foguetes Falcon 1 (primeiro a colocar um satélite na órbita da Terra), Falcon 9 (foto acima) e a nave espacial, Dragon (todos nomes inspirados em filmes de fantasia amados por Musk). Twitter/@elonmusk Em 2004, Musk tornou-se um dos seus principais financiadores da famosa empresa Tesla Motors (produtora de carros elétricos e baterias) a qual lançou o primeiro carro elétrico considerado razoavelmente acessível, o Model 3 Divulgação Através da Tesla Motors, o maior objetivo difundido por Elon Musk é produzir carros cujos aparatos elétricos possam diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Divulgação/NOAA Satellites O conceito inicial e o capital financeiro da SolarCity (empresa especializada em serviços de energia solar, fundada em 2006) foram oferecidos por Musk. Expondo mais uma vez seu desejo de amenizar o aquecimento global (visto que a energia solar é renovável, gerada sem emissão de poluentes, e com o mínimo de prejuízo à natureza), o empresário adquiriu a empresa em 2016 como subsidiária da Tesla. Divulgação Para Musk, a intenção de integrar os painéis solares fotovoltaicos às baterias de armazenamento dos carros elétricos é fornecer autonomia ao indivíduo para que ele possa produzir e consumir sua própria energia elétrica. Divulgação/Tesla Em 2013, Musk apresentou o projeto Hyperloop, sistema de transporte (com baixo consumo de energia) composto por vagões que se locomovem sobre trilhos por meio de levitação magnética. Divulgação O intuito do Hyperloop é permitir viagens de alta velocidade, aproximadamente 1.200 km/h, entre cidades. A proposta idealiza transformar um voo de três horas e meia em uma viagem de 30 minutos. Divulgação/HyperloopTT Em 2014, iniciou a construção da Tesla Gigafactory 2, fábrica de células fotovoltaicas, uma das maiores fábricas de produção de painéis solares no mundo. Divulgação/Tesla Subsidiária da Tesla SolarCity em Buffalo, Nova York, a fábrica foi construída em um terreno recuperado de uma antiga usina siderúrgica. Sua construção começou em 2014 e foi concluída em 2017. Divulgação/Tesla Em 2015, a empresa de pesquisa de inteligência artificial, OpenAI, foi anunciada por Musk, cujo objetivo é garantir que a inteligência artificial beneficie a humanidade. Divulgação Seu objetivo com a empresa era desenvolver inteligência artificial e disponibilizá-la a todos sem intenção lucrativa a fim desmonopolizar os sistemas de superinteligência de grandes empresas e até mesmo de governos que os utilizem de forma antidemocrática. Divulgação | Freepik/rawpixel.com Em 2016, Musk idealizou uma empresa chamada "The Boring Company", cuja intenção é a criação de túneis subterrâneos para resolver os problemas de tráfego, permitir o transporte rápido e, consequentemente, transformar a experiência urbana no trânsito das cidades. Divulgação A escolha dos túneis, e não carros voadores, é pelo fato de serem à prova de intempéries, ficarem fora de vista e serem resistentes. Além disso, segundo a "The Boring Company" os túneis minimizam o uso de valiosos terrenos de superfície e não entram em conflito com os sistemas de transporte existentes. Twitter/The Boring Company Descrita na mídia internacional como “a criação de riqueza mais rápida da história”, no começo do ano de 2021, Elon Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo ao acumular, na época, uma fortuna superior à do dono da Amazon, Jeff Bezos, segundo o ranking da Bloomberg. Divulgação Em 2025, segundo os cálculos da Forbes, o patrimônio líquido de Musk já atingiu US$ 342 bilhões, bem acima do segundo colocado, Mark Zuckerberg, que soma US$ 216 bilhões. Reprodução/@elonmusk Voltar Próximo

Musk ficou 128 dias no governo, comandando o DOGE, criado por Trump com o objetivo de reduzir gastos públicos e reduzir a burocracia na máquina pública. “Lembraremos de vocês quando anunciarmos bilhões de dólares em desperdício, fraude e abuso. O DOGE instalou gênios com mentalidade de engenharia e pessoas incrivelmente talentosas em computadores. Certa vez, perguntei a Elon: ‘Qual é a principal função deles?’ E eles têm muitas funções principais, todas relacionadas à inteligência”, elogiou Trump.