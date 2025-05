Os motivos que levaram Elon Musk a sair do governo Trump

O bilionário Elon Musk anunciou nesta quarta-feira (28/5) que seu trabalho à frente da equipe dedicada a cortes de custos no governo de Donald Trump chegou ao fim. Musk ajudou a liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) desde sua criação, no início do ano.

Um funcionário da Casa Branca disse ao canal de notícias Semafor que o "desligamento" de Musk como funcionário especial do governo começaria na noite desta quarta-feira. Musk foi designado como "funcionário especial do governo" (SGE, na sigla em inglês).

Essa posição permite alguém trabalhar 130 dias por ano em um cargo público. Considerando a posse de Trump em 20 de janeiro, ele atingiria esse limite no final de maio.

Musk agradeceu a Trump pelo cargo em uma publicação em sua rede social, o X, e disse acreditar que a agência de corte de custos se tornaria um "estilo de vida em todo o governo".

"Com o fim do meu mandato como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente @realDonaldTrump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários", escreveu Musk no X. Ele acrescentou que a agência "apenas se fortalecerá com o tempo".

A saída de Musk ocorre após ele criticar um projeto de lei central para a agenda de Trump, o qual inclui isenções fiscais multitrilionárias e aumento nos gastos com defesa.

Musk disse em entrevista à CBS (parceira da BBC nos Estados Unidos) que estava "decepcionado" com o fato de o projeto aumentar o déficit federal, acrescentando que acreditava que isso "prejudicaria o trabalho" que estava sendo feito no Doge.

A saída encerra — pelo menos por enquanto — uma entrada tumultuada na política, que o transformou em um dos conselheiros mais próximos de Trump e viu os lucros de sua empresa, a Tesla, despencarem.

A empresa de carros elétricos alertou investidores que a crise financeira poderia continuar, recusando-se a oferecer uma previsão de crescimento e afirmando que "mudanças no sentimento político" poderiam prejudicar significativamente a demanda pelos veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Musk disse a investidores em abril que o tempo que ele vinha dedicando ao Doge diminuiria significativamente e que ele "dedicaria muito mais do seu tempo à Tesla".