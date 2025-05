Casa Branca agradece Elon Musk por 'seus serviços'

A Casa Branca agradeceu, nesta quinta-feira (29), Elon Musk pelos serviços prestados por ele, depois que o bilionário anunciou que encerraria sua missão de reduzir o gasto público atribuída pelo presidente Donald Trump à frente da comissão chamada Doge.

Musk anunciou na quarta-feira que deixaria seu papel no governo dos Estados Unidos, pouco depois de criticar o projeto de lei orçamentária de Trump.

O magnata da tecnologia, nascido na África do Sul, acredita que esse projeto, aprovado pela Câmara dos Representantes e ainda pendente na votação no Senado, aumentaria o déficit e minaria o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.

Musk também reclamou que o Doge, comissão consultiva da qual ele foi o rosto visível, se tornou um "bode expiatório" do descontentamento com a administração.

"Agradecemos seus seviços. Agradecemos por iniciar o Doge", declarou Karoline Leavitt, porta-voz do Executivo, aos jornalistas. "Os esforços para reduzir o desperdício, a fraude e o abuso continuarão", acrescentou.

A porta-voz se recusou a fazer mais comentários.

"À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos supérfulos", escreveu Musk em sua rede social X.

