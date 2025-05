Trump diz que não tem 'nada a ver' com imagem em que aparece como papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alvo de críticas depois de aparecer vestido como papa em uma imagem criada por inteligência artificial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (5) que não teve "nada a ver" com a publicação feita em suas redes sociais.

"Alguém fez uma foto minha vestido como o papa e eles colocaram na internet. Não fui eu quem fiz isso e não faço ideia de onde [a imagem] veio. Talvez fosse inteligência artificial, mas eu não sei nada sobre isso", afirmou.

Questionado sobre o fato de que a imagem foi publicada no perfil oficial da Casa Branca, Trump então minimizou o caso, descrevendo-o como uma piada. "Alguém fez isso por diversão. Está tudo bem. Temos de nos divertir um pouco, não acha?", disse. "Minha esposa achou fofo. Ela disse: 'não é legal?' Na verdade eu não poderia me casar. Até onde é do meu conhecimento, papas não podem se casar."

Na imagem, Trump aparece sentado em uma cadeira dourada. Além da roupa que lembra a de um pontífice, ele usa um cordão dourado com uma cruz e uma mitra --chapéu cerimonial usado por bispos, cardeais e papas. O republicano ainda é retratado com a mão esquerda apoiada na coxa e o dedo indicador direito levantado para o céu. A publicação foi feita sem nenhum texto.

Na semana passada, Trump afirmou, em tom de brincadeira, que gostaria de ser o próximo papa. A fala ocorreu após o presidente e a primeira-dama, Melania, participarem, em Roma, do funeral de Francisco, morto no último dia 21, aos 88 anos, devido a um AVC seguido de "insuficiência cardíaca irreversível".

Um dia antes de morrer, o papa Francisco recebeu o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance. Católico e conservador, o republicano foi alvo de críticas feitas pelo pontífice em função da política de deportações em massa de imigrantes levada a cabo no governo Trump.

Trump disse ainda que os "católicos adoraram" a imagem. Diversos líderes religiosos, entretanto, consideraram a publicação um desrespeito a Francisco. "Não há nada inteligente ou divertido nessa imagem, senhor presidente", escreveu no X a Conferência Católica do estado de Nova York. "Acabamos de enterrar nosso amado papa Francisco, e os cardeais estão prestes a entrar em um conclave solene para eleger um novo sucessor de São Pedro. Não debochem de nós", acrescentou a instituição.

Cerca de 20% dos americanos afirmam ser católicos. Pesquisas de boca de urna indicaram que, na eleição presidencial de novembro de 2024, cerca de 60% deles votaram no republicano.