Dos EUA ao Irã, mundo reage à morte do papa Francisco

Após o anúncio do falecimento do papa Francisco, nesta segunda-feira (21/04), lideranças de todo o mundo começaram a prestar homenagem ao pontífice. O argentino Jorge Mario Bergoglio faleceu em sua residência no Vaticano, Casa Santa Marta, aos 88 anos.

Itália

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, lamentou a morte do pontífice e afirmou que o papa foi "um grande homem e um grande pastor".

"Tive o privilégio de desfrutar de sua amizade, seus conselhos e seus ensinamentos, que nunca falharam, mesmo nos momentos de provação e sofrimento", escreveu no X (antigo Twitter).

"Seus ensinamentos e seu legado não serão perdidos. Saudamos o Santo Padre com o coração cheio de tristeza, mas sabemos que ele agora está na paz do Senhor."

França

Emmanuel Macron, presidente da França, afirmou que o pontífice foi um "homem de humildade", que sempre esteve ao lado "dos mais vulneráveis e frágeis".

Em suas redes sociais, Macron também publicou uma foto em que está sentado ao lado de Francisco e da primeira-dama da França.

"De Buenos Aires a Roma, o papa Francisco queria que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres", escreveu no X. "Que ele una as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança cresça continuamente além dele."

Estados Unidos



A Casa Branca também prestou homenagem ao papa em uma publicação no X. "Descanse em paz, papa Francisco", diz a publicação, juntamente com uma foto do papa se encontrando com o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua esposa.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi um dos últimos a encontrar Francisco no domingo de Páscoa (20/04). No X, ele afirmou que ficou feliz em se reunir com Sua Santidade.

"Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam. Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente", escreveu.

Vance também afirmou que sempre se lembrará de Francisco pela homilia que ele proferiu nos primeiros dias da pandemia de COVID-19. "Foi realmente muito bonito", disse.

Europa



O primeiro-ministro da Irlanda, Michael Martin, prestou homenagem afirmando que o papa Francisco foi um líder "excepcional" que ocupa "um lugar especial no coração do povo irlandês".

O futuro chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que "Francisco será lembrado por seu compromisso incansável com os membros mais fracos da sociedade, com a justiça e a reconciliação".

Já o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse que "o papa Francisco foi, em todos os sentidos, um homem do povo".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enviou uma mensagem de condolências, dizendo no X que o papa "inspirou milhões, muito além da Igreja Católica, com sua humildade e amor tão puros pelos menos afortunados".

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também se pronunciou sobre a morte do pontífice. Ela afirmou que "seu sorriso contagiante conquistou o coração de milhões de pessoas em todo o mundo".

Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar "profundamente consternado" com o falecimento do papa. "Neste momento de luto e lembrança, minhas sinceras condolências à comunidade católica global."

Modi afirmou ainda que Francisco "será sempre lembrado como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual por milhões em todo o mundo", disse em um comunicado no X.

Israel

Por sua vez, o presidente israelense, Isaac Herzog, elogiou a "compaixão sem limites" de Francisco, enquanto a presidente suíça, Karin Keller-Sutter, afirmou que o papa foi um "grande líder espiritual, um incansável defensor da paz".

Irã

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqaei, também se posicionou. "Ofereço minhas condolências a todos os cristãos do mundo", disse.

Anúncio da morte

O anúncio da morte do pontífice foi feito pelo cardeal Farrell: "Caros irmãos e irmãs, é com profundo pesar que me cabe anunciar a morte de Sua Santidade Papa Francisco."

"Às 7:35 desta manhã (hora local. 2:35 de Brasília), o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda sua vida foi dedicada a servir ao Pai e Sua Igreja."

"Ele nos ensinou a viver os valores das Escrituras com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados."

O papa Francisco ficou internado de 14 de fevereiro a 23 de março no hospital Gemelli, em Roma, após sentir dificuldades para respirar durante vários dias.