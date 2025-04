Mãe flagra bebê comendo restos mortais do avô

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A britânica Natasha Emeny viralizou nas redes sociais após seu filho de um ano resolver fazer um lanchinho pra lá de inusitado. Após se distrair por alguns minutos, a mulher encontrou o bebê comendo as cinzas do avô, o pai de Natasha.

"Ainda estou tentando processar", disse a mãe ao Caters News Service, que ficou muito assustada com o momento. A mulher se distraiu do bebê por alguns minutos, enquanto colocava algumas roupas para lavar.

Quando voltou para a sala, onde Koah estava, viu o filho "coberto de cinzas". Foi então que caiu a ficha: ele tinha comido, sem saber, os restos mortais do avô. “Levei um momento para perceber que eram, de fato, as cinzas do meu pai", revelou.

Ela registrou tudo em um vídeo, que mostra a sujeira pela casa. “ Quando seu filho come seu pai", escreveu na legenda. Nas imagens, o bebê aparece passeando pelo sofá com suas roupas e rosto sujos de cinzas.

A câmera então gira para um vaso decorativo vazio com a tampa removida e os restos mortais espalhados por todo o lugar. Para ela, a situação foi muito surpreendente, já que a urna estava em uma prateleira que ela acreditava ser alta o suficiente para a criança não alcançar. Além disso, Koah nunca havia demonstrado interesse na urna, apesar de ela estar "lá a vida toda", argumentou.

O menino de um ano não sofreu efeito adverso por ingerir as cinzas. A mãe disse que chegou a perguntar aos médicos o que devia fazer, mas foi orientada apenas a dar água para o pequeno sapeca.

Os internautas fizeram diversos comentários divertidos no vídeo. “Por favor, diga que isso é uma piada de 1º de abril!” exclamou um. A mãe respondeu com sinceridade: “Eu queria que fosse.”

“Ele nunca o conheceu [seu avô], mas agora eles estão sempre juntos!”, escreveu outro perfil. A mãe novamente mostrou todo seu bom-humor. “Meu pai também estaria rindo”, publicou.