Pit bulls sob efeito de cocaína mataram idosa, apontam relatórios

Dois cães da raça pit bull, que mataram e desmembraram uma moradora de Ohio, nos Estados Unidos, estavam sob o efeito de cocaína durante o ataque. Jo Ann Echelbarger, de 73 anos, morreu de maneira brutal no ano passado, mas agora, investigações recentes geraram desdobramentos para o caso.

Em outubro de 2024, uma equipe de policiais correu para a casa da vítima após os dois cachorros, chamados Echo e Apollo, que pertenciam aos vizinhos, machucaram a senhora enquanto ela cuidava de seu jardim. A mulher sucumbiu tragicamente aos ferimentos, com seu marido incapaz de ajudar devido à sua demência e confinado a uma cadeira de rodas.

De acordo com o jornal o Express US, citando relatórios de patologia, os animais tinham cocaína no organismo durante o incidente. Os dois cães foram baleados e mortos pela polícia.

A família de Echelbarger entrou com uma ação judicial contra os donos dos pit bulls, o guarda local dos cães e o condomínio onde os donos residiam na época. Um dos cães voltou a violentar a mulher mesmo depois de ser baleado, conforme declarado por seus parentes na ação judicial. Tanto Adam Withers quanto sua mãe Susan Withers, donos de Echo e Apollo, foram considerados culpados de homicídio culposo pelo júri.

O processo busca danos compensatórios superiores a US$ 25.000 (aproximadamente R$ 142.250), bem como danos punitivos, cujo valor será anunciado durante o julgamento. A data da sentença para Adam e Susan Withers ainda não foi confirmada.

Antes do assassinato, foram feitas inúmeras reclamações e pedidos da associação de moradores para a remoção dos pit bulls, o que levou um juiz a ordenar que os Withers os removessem. Um deles já havia sido rotulado como perigoso após machucar outra moradora do condomínio, Kimberlee Black, e matar seu cachorro em outubro de 2023.

A polícia também foi chamada à residência algumas semanas antes do ocorrido. Naquela época, suspeitava-se que os cães haviam ingerido a cocaína de seu dono, conforme declarado no processo.

O filho da vítima, Bill Rogers, disse à emissora americana ABC6 que a resposta da polícia naquele dia foi "imprudente". Ele declarou: "Sinto que eles estavam apostando com a vida de muitas pessoas naquele dia. E ela foi quem pagou o preço."

A outra filha de Echelbarger, Earlene, declarou à emissora: "Ela não merecia isso. Ela foi torturada e sofreu. Não é isso que você espera que seus pais passem. Não é isso que você espera que aconteça com alguém que você ama”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos