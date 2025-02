Morador coloca pernas falsas para sinalizar buraco em estrada

Um carpinteiro do Reino Unido decidiu colocar pernas falsas para sinalizar um buraco em uma estrada de Cambridgeshire. Ele publicou uma foto nas redes sociais na última segunda-feira (24), e a sinalização inusitada chamou a atenção.

James Coxall, o carpinteiro, afirmou à BBC News que o buraco estava lá há oito meses. A estrada em questão não é muito movimentada, mas atrapalhava quem passava por lá, principalmente quando vinha um veículo na direção contrária.

O homem afirmou que ele e sua família decidiram "se divertir um pouco" com a situação. Com um pedaço de madeira e roupas velhas, eles fizeram o par de pernas falsas. "Os sapatos já iriam para a caridade, então pensamos em dar um passeio com eles primeiro. Enchemos o jeans com trapos velhos e usei um pouco de madeira para manter as pernas firmes e de pé", afirmou Coxall à emissora britânica.

A criação, então, foi colocada dentro do buraco. Coxall publicou a foto da "sinalização" em grupos do Facebook. "É só uma brincadeira, e recebi muitas mensagens sobre isso", disse.

O Conselho do Condado de Cambridgeshire disse que a estrada seria inspecionada e "os reparos seriam feitos conforme necessário". O órgão também afirmou que as pessoas podem usar uma ferramenta online para denunciar buracos na estrada.