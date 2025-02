Golpistas usam foto de criança com câncer para ganhar dinheiro na internet

A família de Julian Galloway, um garoto americano de 9 anos que luta contra um câncer no cérebro, foi surpreendida por uma situação trágica: golpistas que exploram o momento de vulnerabilidade do jovem para arrecadar dinheiro.

Os criminosos têm usado fotos do menino em contas falsas no TikTok para pedir monetização em nome do tratamento contra o câncer. A quantia foi arrecadada por meio de doadores que, sensibilizados com a situação da criança, depositam uma contribuição via PayPal.

Em entrevista ao jornal The Post, Lee Galloway, o pai do rapaz, desabafa: “É muito desanimador. As pessoas lá fora farão qualquer coisa para ganhar dinheiro rápido”.

A família de Julian, natural do Texas, Estados Unidos, postou sobre a corajosa jornada do filho contra a doença no Facebook, há mais de um ano atrás, quando, em maio de 2024, descobriram o esquema fraudulento.

O jovem recebeu o diagnóstico de meduloblastoma em dezembro de 2019, recebendo uma estimativa de vida de seis meses. Entretanto, ele desafiou todas as probabilidades e continua lutando até hoje.

Embora a família tenha notado uma diminuição no número de golpistas quando eles começaram a falar sobre a situação, o pai ainda encontra novas contas com informações ainda mais atualizadas, incluindo fotos que eles enviaram especificamente do filho para organizações sem fins lucrativos ou fotos que foram publicadas na página do Facebook há apenas alguns minutos.

O Estado de Minas estou em contato com o TikTok para entender melhor sobre as diretrizes do aplicativo e o que fazer em um casos como esse, mas ainda não obtivemos respostas.

