Homem morre baleado ao tentar ajudar amigo vítima de assalto

Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, morreu baleado com dois tiros no peito, na madrugada desta terça-feira (18/2), na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios, um amigo de Gabriel teve a moto roubada perto de um hotel na Rua Francisco Otaviano, no Arpoador. Gabriel então perseguiu os criminosos em sua própria moto, mas acabou sendo baleado e morto mais adiante.

Bombeiros foram acionados para o local do crime, por volta de uma da madrugada.

Gabriel era microempresário e o corpo dele está no Instituto Médico Legal.

Os policiais civis estão analisando câmeras de segurança da região de Copacabana.