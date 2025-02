Às vésperas da denúncia do golpe, Ibaneis envia ao Congresso reajuste para policiais

O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou ao Congresso nesta segunda, 17, um projeto para a equiparação salarial das forças policiais distritais com os policiais federais. Caso aprovada, a medida beneficiará policiais civis, PMs e bombeiros. O afago de Ibaneis vem às vésperas da entrega da denúncia da PGR ao STF do inquérito da tentativa de golpe.

O comandante da Polícia Militar do DF chegou a ser preso por ter se omitido no avanço dos golpistas no 8 de janeiro, quando os manifestantes bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes, depredaram prédios (foto) e destruíram objetos de valor histórico e cultural. O próprio governador foi afastado por 90 dias devido a falta de ação de seu governo contra os criminosos. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo.

Oficialmente, Ibaneis preferiu tratar a proximidade com a chegada do caso à corte como uma casualidade. “Acho que está no momento de afastar a ideologia. Eu tenho muito pouco dessa questão ideológica, gosto de fazer política com resultado”, afirmou.