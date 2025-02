Por que Musk ofereceu US$ 100 bi por dona do ChatGPT sem nem estar à venda

O empresário Elon Musk e um grupo de investidores fizeram uma oferta para comprar a OpenAI (empresa desenvolvedora do ChatGPT) por US$ 97,4 bilhões. Sam Altman, chefão do ChatGPT, recusou a proposta e disse que companhia não estava à venda.

"Não, obrigado". Foi a resposta de Sam Altman, CEO da OpenAI, publicada no X, à oferta feita por Musk e grupo de investidores na noite desta segunda-feira. Ele ainda disse que iriam comprar o Twitter "atual X" por US$ 9,74 bilhões. Musk o chamou de "golpista".

Sam Altman quer tornar a OpenAI uma empresa de fins lucrativos. Desde dezembro do ano passado, o executivo disse que tornar a criadora do ChatGPT uma empresa com fins lucrativos ajudaria a companhia a ser mais fácil de obter financiamento e lançar produtos de forma mais rápida. Para isso, ele precisaria compensar de forma apropriada quem colocou dinheiro na iniciativa.

OpenAI foi fundada em 2015 como uma entidade de pesquisa sem fins lucrativos. Ideia inicial era evitar que uma inteligência artificial geral causasse danos à humanidade. Dentre os primeiros financiadores estão Sam Altman, o atual CEO, e Elon Musk (que deixou a iniciativa em 2018 por discordâncias). Porém, existe um braço da companhia com fins lucrativos, que vende acesso ao ChatGPT e outros serviços.

Oferta de Musk e investidores foi para "precificar" custo de tornar OpenAI uma empresa com fins lucrativos. "Se o conselho da OpenAI [sem fins lucrativos] decidir vender seus ativos, é de interesse público que ela seja compensada por um valor de mercado justo. Este valor não pode ser determinado por membros internos negociando dos dois lados da mesma mesa", diz comunicado do grupo de investidores.

Brigas entre Musk e Altman

Depois que Musk deixou a OpenAI, ele já processou a empresa. Ele alegava que a entidade estava saindo do seu propósito original ao comercializar um produto. Posteriormente, ele retirou o processo.

A OpenAI divulgou um e-mail interno, no qual Musk informava que gostaria de tornar a OpenAI uma empresa com fins lucrativos. A proposta dele foi rejeitada. A empresa diz ainda que Musk tem inveja dos feitos obtidos pelo ChatGPT. Atualmente, o bilionário investe em ter uma inteligência artificial própria chamada Grok.