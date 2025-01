Calorão? Veja onde fica o lugar habitado mais quente do mundo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Imagina ter que viver em um local em que a temperatura pode chegar a 56,7 °C? Essa é a máxima registrada no Death Valley, em português, Vale da Morte, localizado na Califórnia, Estados Unidos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, esse é o lugar habitado com as temperaturas mais altas do mundo.

A temperatura mais alta foi registrada em 10 de julho de 1913, em um local chamado Furnace Creek Ranch. No Vale da Morte, considerado o local mais quente e seco da América do Norte, existe um parque nacional, com cerca de 1 milhão de visitantes anualmente.

Temperatura é 'ponto turístico' do Parque Nacional de Death Valley AFP

No local, moram algumas pessoas que trabalham no parque. Uma das atrações do local é o termômetro, que mostra as altas temperaturas. As famílias de Death Valley dispõem de moradias adaptadas para suportar essas condições.

A temperatura é tão grande graças à alta pressão atmosférica, junto com as altas montanhas que cercam o vale, dificultando a entrada de correntes de ar e dificultando a saída do ar quente. A umidade do ar é baixa e o céu é frequentemente claro e sem nuvens. A radiação solar é absorvida diretamente pelo solo, o que também contribui para o calorão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Parque Nacional de Death Valley tem 1,3 milhão de hectares de paisagens desérticas, florestas e falésias. Apesar do calorão, alguns pontos são extremamente frios: as regiões mais altas são cobertas de neve.