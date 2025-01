Opositor venezuelano González Urrutia se reunirá com Noboa no Equador

O líder da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia se encontrará com o presidente equatoriano Daniel Noboa na próxima segunda-feira em Quito, anunciou a Presidência nesta sexta-feira (24).

"O presidente eleito da Venezuela, Edmundo González, cumprirá uma agenda no país", afirmou o Executivo em sua conta na rede X.

Ele acrescentou que durante sua visita, González Urrutia terá uma reunião oficial com Noboa e também com a comunidade venezuelana no país.

A oposição venezuelana afirma que seu candidato González Urrutia venceu as eleições de julho com 70% dos votos.

A autoridade eleitoral da Venezuela declarou Nicolás Maduro vencedor com 52% dos votos, mas não publicou a contagem detalhada, conforme exigido por lei.

Em seu comunicado, o governo equatoriano afirmou que "reafirma seu compromisso com a democracia e os valores que a sustentam e também sua rejeição à ditadura de Nicolás Maduro", que há duas semanas tomou posse para um terceiro mandato consecutivo de seis anos.

"Reiteramos nosso apoio ao povo venezuelano em sua busca pela liberdade", acrescentou o Executivo.

González Urrutia pediu asilo na Espanha em setembro, depois que um mandado de prisão foi emitido contra ele na Venezuela.

