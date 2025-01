Empresa cria ‘bunker apocalíptico’ de quase R$ 2 bilhões para super-ricos

Exclusivo para assinantes, o bunker de luxo com construção avaliada em US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), conta com suítes ostensivas, sala de mergulho em gelo, área de terapia intravenosa, consultório médico e, até mesmo, funcionários robôs. As assinaturas chegam a custar mais de R$ 120 milhões. A ideia do projeto é revolucionar a forma que os multimilionários podem se abrigar durante um desastre apocalíptico.

Segundo o New York Post, o bunker, que foi denominado “Aerie”, fará parte de uma rede de santuários semelhantes, instalados em 50 cidades nos Estados Unidos, com mil locais afiliados planejados ao redor do mundo.

“Aerie” é um trabalho executado pela Safe (Strategically Armored & Fortified Environments), uma empresa de design de proteção sediada na Virgínia (EUA). A companhia é conhecida por seus projetos exóticos e inovadores para residências privadas, como lagos com chamas, paredes de espingardas ativadas biometricamente, canhões de água e pistas de Fórmula 1.

A iniciativa, que será revelada entre maio e julho de 2026, está distante das propriedades rurais isoladas e dos abrigos nucleares preferidos pelos tradicionais preparadores do Juízo Final - grupo que tem viralizado cada vez mais nas redes sociais dos Estados Unidos, ao mostrarem as muitas formas de preparo para enfrentar um possível colapso global.

Embora a moradia subterrânea seja equipada com uma série de cômodos dispensáveis, como áreas de bem-estar e refeições gourmet, o objetivo principal do bunker é manter seus moradores protegidos de perigos. A segurança do espaço inclui proteção balística, sistema de filtragem de ar, proteção contra explosão e proteção bioterrorista.

