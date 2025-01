A residência do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, foi transformada em uma “fortaleza” com cercas de arame farpado e barricadas com veículos para proteger o líder suspenso e alvo de um mandado de prisão.

Yoon evitou a prisão na semana passada por ter decretado brevemente a lei marcial no início de dezembro, o que mergulhou a Coreia do Sul em sua pior crise política em décadas.

O ex-promotor de 64 anos estava em sua residência quando os investigadores tentaram prendê-lo na sexta-feira e ainda estava barricado lá no início desta semana, informou a agência de notícias Yonhap nesta quarta-feira (8).

No entanto, a equipe que o investiga por suposta insurreição está começando a duvidar do paradeiro do líder, para o qual foi emitido um segundo mandado de prisão.

“Considero várias possibilidades”, disse o chefe do Departamento de Investigação de Corrupção (CBI), Oh Dong-woon, a um deputado na terça-feira, quando perguntado se Yoon havia fugido.

O deputado da oposição Youn Kun-young disse que a residência do presidente estava “se transformando em uma fortaleza”.

Um repórter da AFP viu os guardas de Yoon caminhando entre fileiras de ônibus que bloqueavam a estrada para a residência e fechavam as entradas do complexo presidencial com arame farpado.

A casa de Yoon é a antiga residência do ministro das Relações Exteriores e está localizada em Hannam-dong, um bairro às margens do rio Han conhecido por suas mansões luxuosas.

É também o lar de várias estrelas pop coreanas e a sede de muitas embaixadas.

A equipe de investigação tentou prender Yoon na sexta-feira, mas foi recebida por veículos colocados como barricadas e cerca de 200 membros armados dos serviços de segurança do presidente.

O líder suspenso estava dentro da residência, segundo a polícia, e prometeu “revidar” com seus apoiadores acampados do lado de fora.

- Xamãs e feng shui -

Depois de sua eleição em 2022, Yoon e a primeira-dama Kim Keon Hee decidiram se mudar para a mansão no topo da colina em vez da residência presidencial e do escritório da Casa Azul, localizada no centro da cidade, cujo nome se deve à cor das milhares de telhas em seu telhado.

Ele foi o primeiro líder sul-coreano na história moderna a se recusar a morar na casa centenária, que, segundo Yoon, é um símbolo da exuberância imperial.

Yoon negou que a mudança tenha sido feita devido ao conselho de um xamã com o qual ele tem uma ligação ou, como a oposição alega, às palavras de vários mestres de feng shui que afirmam que a Casa Azul traz má sorte.

Mas as maiores críticas estavam relacionadas ao custo da mudança e ao número de guardas colocados na nova residência.

Tanto os advogados de Yoon quanto seu serviço de segurança alegam que o complexo é uma zona militar secreta, onde há segredos oficiais, e que os investigadores não têm jurisdição para entrar.

O gabinete do presidente até entrou com uma ação legal contra um YouTuber que supostamente filmou a primeira-dama passeando com o cachorro.

O antigo escritório presidencial tinha um bunker subterrâneo para o caso de um ataque norte-coreano, mas o Ministério da Defesa não esclareceu se a nova residência também tem um.

Apesar da incerteza sobre o paradeiro de Yoon, o chefe da OIC disse que eles “se preparariam completamente” para a segunda tentativa de prisão.

A polícia, segundo a Yonhap, está rastreando a localização do presidente, embora não a tenha divulgado.

