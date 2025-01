Atlanta McIntyre, do País de Gales, foi atingida por uma hiperêmese gravídica, seguida por uma pneumonia - as mesmas condições de gravidez de Kate Middleton, a Princesa de Gales -, e perdeu o nascimento de sua bebê depois de ser colocada em coma induzido por ter enjoos matinais intensos.

Atlanta, 29 anos, desenvolveu a síndrome do vômito extremo enquanto gestava sua segunda filha, Poppy. Mas ela estava tão doente que inalou vômito que entrou no pulmão e causou a pneumonia. Ela foi colocada em coma induzido pelos médicos e sua filha teve o parto antecipado enquanto ela ainda estava inconsciente. Demorou duas semanas depois do nascimento de Poppy para que as duas se unissem.

De acordo com o site do NHS, cerca de uma a três em cada 100 mulheres apresentam hiperêmese gravídica (HG) durante a gravidez. Essa condição geralmente causa náuseas e vômitos. É frequentemente chamada de doença matinal, mas pode ocorrer a qualquer hora do dia. Em geral, mulheres com náuseas e vômitos normais durante a gestação continuam a ganhar peso e não se tornam desidratadas.

Kate, a Princesa de Gales, teve hiperêmese gravídica (HG) durante as três gestações e falou abertamente sobre suas vivências, incluindo como isso tornou sua experiência mais desafiadora.

Em entrevista ao portal europeu “Mirror”, Atlanta McIntyre compartilhou sua experiência: “Eu sabia que os enjoos matinais não eram raros, mas a duração em que os tive e o quão horrível foi, não é particularmente comum”, disse ela. “Desde que comecei a pesquisar, vi mais pessoas que passaram pela mesma situação contando suas histórias e acho que isso é importante. É importante não afastar as pessoas que perderam tanto peso quanto eu ao longo da minha gravidez, depois de vomitar tanto, sinto que fui deixada de lado por ser alguém que não estava lidando muito bem com a gravidez e me senti impotente. Muitas mães me disseram que também tiveram, algumas delas durante toda a gravidez, e sentiram que suas preocupações foram descartadas”.

