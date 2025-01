LambdaTest, líder em plataformas de teste unificadas com base em nuvem, aprimorou seu mecanismo de IA visual SmartUI para transformar ainda mais os testes visuais e melhorar as experiências digitais. Com estes aperfeiçoamentos, o SmartUI capacita desenvolvedores e testadores a eliminar facilmente bugs visuais complicados, reduzir o ruído nos resultados de testes e garantir que sites e aplicativos pareçam perfeitos aos usuários.

O mecanismo de IA visual agora emprega algoritmos avançados e caseiros para reduzir o ruído visual, lidar com mudanças de layout e identificar mudanças significativas em páginas da web, garantindo resultados de teste mais limpos e precisos. O SmartUI também apresenta recursos inovadores, como detecção de mudança de página, redução de ruído 'anti-aliasing' e estabilização avançada de texto com tecnologia Optical Character Recognition (OCR). Estas melhorias minimizam drasticamente os falsos positivos e melhoram a confiabilidade geral dos testes visuais.

Falando sobre os novos recursos, Mayank Bhola, cofundador e chefe de produto da LambdaTest, disse: "Estamos orgulhosos de apresentar o SmartUI, uma prova de nosso compromisso em capacitar equipes com ferramentas de ponta para fornecer experiências digitais impecáveis. Ao alavancar recursos orientados por IA, o SmartUI redefine a produtividade, reduz o tempo de revisão em quatro vezes e oferece precisão incomparável em testes visuais. Este é um passo significativo para garantir qualidade em velocidade para equipes ao redor do mundo."

O SmartUI está integrado perfeitamente com estruturas de automação de testes mais conhecidos, como Selenium, Appium, Cypress, Puppeteer, TestCafe e Playwright. Com estas integrações, as equipes podem otimizar seus fluxos de trabalho, se concentrando em agregar valor a seus usuários, enquanto o SmartUI garante precisão nos testes.

Para saber mais sobre estes recursos, acesse: https://www.lambdatest.com/visual-ai-engine

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de garantia de qualidade de software inteligente e omnicanal que permite às empresas acelerarem o tempo de colocação no mercado por meio da criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e com tecnologia de IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

Testes de navegador e aplicativo: A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 5.000 navegadores diferentes, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste em nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas, a fim de reduzir o tempo de teste de qualidade, que ajudam os desenvolvedores a gerar software com mais rapidez.

Para mais informação, acesse https://lambdatest.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

press@lambdatest.com