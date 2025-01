Um conhecido aplicativo de entrega de comida na Índia oferece um serviço de ambulância privado, aproveitando sua experiência em logística para aliviar as deficiências do sistema de saúde do país.

A Blinkit, subsidiária da empresa de compras online Zomato, anunciou que está estabelecendo um serviço de ambulâncias "confiável" com equipamentos de sobrevivência, medicamentos e assistentes médicos qualificados.

A plataforma já provou a sua eficácia na Índia nos últimos anos, graças a uma rede de armazéns locais e dezenas de milhares de entregadores, mas esta incursão na área da saúde é uma novidade para a empresa.

"Estamos dando o primeiro passo para resolver o problema de fornecer serviços de ambulância rápidos e confiáveis em nossas cidades", disse o CEO da Blinkit, Albinder Dhindsa, na rede X.

Dhindsa afirmou que as primeiras ambulâncias foram mobilizadas na quinta-feira. Atualmente, existem apenas cinco disponíveis em Gurugram, um subúrbio da capital Nova Délhi, mas a empresa planeja se expandir para "todas as grandes cidades nos próximos dois anos".

Esta nova proposta deve ser bem recebida em um país com um sistema de saúde subfinanciado.

Em 2020, um estudo realizado pelo All India Institute of Medical Sciences, financiado por um grupo de especialistas apoiado pelo governo, descobriu que 88% dos hospitais distritais de nível secundário tinham ambulâncias, mas que "os assistentes paramédicos necessários (. ..) só estavam presentes em 3%" deles.

