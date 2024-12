Mãe quer música polêmica para dança especial no casamento do filho

É cada vez mais comum que os noivos preparem, em suas festas de casamento, momentos especiais para celebrarem com os pais, como discursos, presentes e até uma dança especial. Um noivo americano chamou atenção ao contar que prepara uma dança especial com a mãe em seu casamento, marcado para o próximo mês de junho. O problema é que ela escolheu uma música que ele não gostou nadinha.

“Minha mãe e eu estamos discutindo sobre que música dançar. Estou ansioso pela dança mãe-filho, é uma das partes mais emocionantes de qualquer casamento que participei”, escreveu ele. "Minha mãe quer uma música muito específica e não está disposta a fazer mais nada. Ela ouvia/cantava essa música para mim quando eu era bebê e diz que sempre foi sua intenção dançar comigo no meu casamento."





“The chipmunk song (Christmas, don’t be late)”, do filme “Alvin e os esquilos”. Para o noivo, mesmo que a música tenha feito parte da história dos dois, não faz sentido colocá-la em uma situação tão formal.

“Agora eu entendo por que ela quer tanto que seja aquela música, mas eu era um bebê e não tenho nenhuma lembrança desses momentos com minha mãe e nenhuma conexão especial com a música”, argumentou.





Outro motivo para ele não gostar da escolha é a data. Afinal, trata-se de música natalina em uma festa no meio do ano. "Na verdade, eu simplesmente não gosto disso, não acho que faça sentido uma dança de mãe e filho em um casamento em junho”, escreveu.

O noivo disse que ofereceu outras opções de músicas e até tentou chegar a um acordo com sua mãe, sugerindo que encontrassem um cover da música que ela escolheu. Mas nada adiantou. “Não há espaço para concessões da parte dela e ela está magoada por eu querer uma música diferente”, lamentou, antes de pedir ajuda para outros internautas.





Um perfil sugeriu que mãe e filho dançassem "Christmas don't be late", a canção de jazz de Norah Jones que originou a versão do filme infantil. "Que ideia linda! Permite à mãe relembrar os momentos de ternura dele quando criança, mas reconhece que agora ele é um homem adulto", elogiou outra pessoa. "É uma versão madura do clássico infantil”, argumentou.

Enquanto isso, outro comentarista sugeriu que o noivo deixasse de bobagem e dançasse a música escolhida pela mãe. “Eu usaria a música. Você obviamente não se importa com a música, você só está arrastando os pés porque acha que é constrangedor. Sim, é o seu casamento, e é sobre você e sua esposa, e não sobre sua mãe, mas é uma pequena coisa que significará o mundo para ela”, defendeu.





“Você pega o microfone e diz aos convidados: 'Agora, eu sei que essa música não é tradicional e nem é a época certa para isso, mas essa é a música que minha mãe cantou para mim quando eu era bebê. Ela sabia desde que eu era criança que queria dançar essa música comigo no meu casamento”, sugeriu outro.





Outra pessoa acrescentou que o noivo deveria encerrar o discurso proposto antes da música dizendo "'ou talvez seja apenas uma vingança por ter sido um bebê difícil'" antes de rir e colocar "um chapéu de ajudante de Papai Noel".