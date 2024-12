O youtuber terraplanista Jeran Campanella, dono do canal Jeranism, viralizou nas redes sociais ao viajar até a Antártida para fazer um experimento para comprovar sua teoria, mas, na verdade, provou que a Terra é, sim, redonda. A história veio a público na semana passada e continua dando o que falar na web.

Um fenômeno fundamental para fazer Jeran mudar de ideia foi o “sol da meia-noite”, período no qual o sol não se põe durante o verão no extremo do hemisfério sul. Os terraplanistas acreditam que a Antártida é uma parede de gelo onde o sol nasce e se põe todos os dias.





O sol da meia-noite acontece devido à inclinação da Terra, quando o sol não se põe durante o verão do hemisfério sul (ou hemisfério norte) - ele apenas se move em um círculo no céu. Isso significa que o sol permanece visível o dia todo.

"Às vezes você está errado na vida e eu pensei que não havia sol 24 horas. Na verdade, eu tinha quase certeza disso. E é um fato - o sol realmente circunda você no sul. Então o que isso significa? Vocês vão ter que descobrir por si mesmos”, diz no vídeo publicado em seu canal do YouTube.





De acordo com Campanella, a viagem custou US$ 35.000 (R$ 215.344). O criador de vídeos ganhou fama, em 2018, no documentário "Behind the Curve", quando ele involuntariamente desmascarou sua própria teoria com um experimento de luz.

No experimento, um homem ligou uma lanterna atrás de duas tábuas, ambas com um buraco a uma altura de 5,18 metros acima do nível do mar. Segundo os terraplanistas, não importaria a distância entre as duas tábuas e a luz passaria pelos buracos. Mas, levando em conta a curvatura do planeta e a distância da lanterna para os buracos, foi preciso erguer a luz para que ela fosse vista do outro lado.





Em seu perfil, com mais de 70 mil inscritos, Jeran se descreve como defensor da "Terra Verdadeira”, de mente aberta e entusiasta de criptomoedas. Em seu site Jeransim.com, ele vende diversos itens, como camisetas e gorros "anti-NASA", consultas sobre criptomoedas, cápsulas medicinais e jantares privados no Zoom.