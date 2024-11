Depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões (1 a 0 para o Bayern de Munique), o Paris Saint-Germain volta à sua zona de conforto no Campeonato Francês no próximo sábado (30), quando enfrenta o Nantes (16º) pela 13ª rodada.

Fora da zona de classificação na Champions, mas líder isolado na Ligue 1, o PSG terá pela frente um adversário que não parece uma ameaça.

Uma eliminação precoce no torneio continental pode abreviar a passagem do técnico Luis Enrique pelo clube parisiense. A fase de liga ainda tem três rodadas a disputar e a equipe ocupa apenas a 26ª posição na tabela (os 24 primeiros avançam para a fase de mata-mata).

Mas antes, o desafio do PSG será mostrar que continua sem adversários do mesmo nível na França.

"As derrotas são dolorosas, mas permitem ter mais informações sobre os jogadores para o futuro, ver até onde vamos, quem responde melhor", disse Luis Enrique em uma tentativa de enxergar o lado positivo de mais um resultado ruim da equipe na Champions.

Depois de ter poupado vários jogadores na vitória sobre o Toulouse (3 a 0) na rodada passada, pensando no jogo contra o Bayern, o PSG não deve economizar forças para enfrentar o Nantes.

O goleiro Gianluigi Donnaruma volta a ser titular, enquanto o atacante Ousmane Dembelé, que perdeu um pênalti na Alemanha, disputa uma vaga com Marco Asensio.

O português Gonçalo Ramos, recuperado de uma lesão, pode reforçar o setor ofensivo.

A torcida do Nantes não poderá comparecer ao Parque dos Príncipes porque o clube foi punido pelos incidentes no jogo contra o Le Havre no fim de semana passado.

O PSG pode terminar a rodada com uma vantagem ainda maior na liderança, já que Monaco (2º) e Olympique de Marselha (3º) se enfrentam no domingo.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Reims - Lens

- Sábado:

(13h00) Rennes - Saint-Etienne

(15h00) Brest - Strasbourg

(17h00) PSG - Nantes

- Domingo:

(11h00) Montpellier - Lille

(13h00) Toulouse - Auxerre

Lyon - Nice

Le Havre - Angers

(16h45) Olympique de Marselha - Monaco

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 32 12 10 2 0 36 10 26

2. Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11

3. Olympique de Marselha 23 12 7 2 3 27 16 11

4. Lille 22 12 6 4 2 19 11 8

5. Nice 20 12 5 5 2 23 12 11

6. Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3

7. Auxerre 19 12 6 1 5 21 19 2

8. Reims 18 12 5 3 4 20 16 4

9. Lens 17 12 4 5 3 13 12 1

10. Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1

11. Strasbourg 13 12 3 4 5 21 24 -3

12. Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6

13. Saint-Etienne 13 12 4 1 7 11 25 -14

14. Le Havre 12 12 4 0 8 10 23 -13

15. Rennes 11 12 3 2 7 13 19 -6

16. Nantes 10 12 2 4 6 14 19 -5

17. Angers 10 12 2 4 6 13 21 -8

18. Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

bur/dr/cb