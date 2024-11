O ataque aconteceu no fim da tarde no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um ataque a facadas feito por um estudante de 21 anos deixou ao menos oito mortos e 17 feridos na cidade de Wuxi, no leste da China, na noite deste sábado (15), segundo a polícia local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O ataque aconteceu no fim da tarde no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, na província de Jiangsu, e a suspeita é que tenha sido executado por um aluno da instituição.





O incidente aconteceu poucos dias após um atropelamento deixar 35 pessoas mortas e outras 43 feridas no lado de fora de um centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul do país.





O suspeito do atropelamento, que aconteceu na segunda-feira (11), foi citado apenas pelo sobrenome Fan, como costuma fazer a polícia chinesa, e teria tentado se suicidar dentro do carro.





Segundo os veículos chineses, ele foi hospitalizado, em coma, com ferimentos no pescoço e outras partes do corpo.





O relatório preliminar da polícia de Zhuhai, divulgado na noite de terça (12), afirma que a ação de Fan teria sido disparada por sua insatisfação com a divisão de bens em um processo de divórcio.





Descrição do incidente, a partir do relatório: "Fan dirigiu um pequeno veículo off-road através do portão e entrou à força no centro esportivo da cidade, atropelou cidadãos na via interna do centro e foi controlado pela polícia quando saía do local. Fan estava se automutilando com uma faca no carro".