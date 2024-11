SHENZHEN, China, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 13 de novembro foi realizada em Qianhai, cidade de Shenzhen, a cerimônia de abertura do Fórum de Cooperação Econômica (Qianhai) da Área da Grande Baía (GBA) da ASEAN-China de 2024. Sob o tema "Liderança Tecnológica, Sinergia Industrial", o fórum apresenta 5 subfóruns, exposições de intercâmbio empresarial e eventos de matchmaking de cooperação industrial. Mais de 1.000 representantes de departamentos governamentais, associações empresariais, grupos de reflexão e empresas da China e dos países da ASEAN participaram da cerimônia de abertura e das atividades relacionadas.

Dada a sua proximidade geográfica e afinidades culturais, a Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) e a ASEAN há muito se envolvem em cooperação de ganhos recíprocos como maiores parceiros comerciais. No seu discurso de abertura, o Sr. Zheng Yongnian, Presidente do Institute for International Affairs, Qianhai e Professor da Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, enfatizou que os países da GBA e da ASEAN devem se unir para enfrentar os desafios globais e alcançar o desenvolvimento sustentável.

As estatísticas divulgadas pela Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone no fórum mostraram que, na cerimônia de assinatura dos projetos econômicos e comerciais de 2024 entre a GBA e a ASEAN, representantes de empresas e associações empresariais em duas regiões assinaram 15 projetos com um valor total dos contratos de 29,99 bilhões de yuans. O fórum facilitou um comércio de mais de 30 bilhões de yuans e impulsionou o investimento total de quase 5 bilhões de yuans.

O 2024 ASEAN-China GBA Overseas Study Support Program também foi lançado oficialmente no fórum. O programa visa apoiar a criação da Qianhai International Education Foundation, iniciada pelo Institute for International Affairs, Qianhai. O programa também tem por objetivo fortalecer ainda mais o papel de Qianhai na promoção do intercâmbio internacional, atrair mais excelentes talentos estrangeiros para estudar em Shenzhen, injetar nova vitalidade nos intercâmbios educacionais e na cooperação entre os dois lados, e cultivar mais talentos com uma perspectiva internacional e habilidades de comunicação intercultural.

Durante o fórum, também foram divulgados os principais resultados do Fórum de Cooperação Econômica ASEAN-China GBA de 2023 (Qianhai) e o Relatório de 2023 sobre Cooperação Econômica e Comercial ASEAN-China GBA. De acordo com os participantes, além de oferecer uma visão profunda do status atual e das perspectivas futuras de cooperação entre a China e os países da ASEAN, o fórum também proporcionou oportunidades para ampliar a cooperação internacional e buscar potenciais parceiros.

Tendo Qianhai como ponto de apoio e o Fórum de Cooperação Econômica GBA ASEAN-China (Qianhai) como plataforma, o GBA expandirá os intercâmbios e a cooperação com a ASEAN em vários campos, como economia digital, finanças transfronteiriças e comércio internacional. Na era digital, o fórum servirá como uma plataforma mais ampla para os profissionais globais se envolverem em intercâmbios e cooperação, impulsionando assim as atualizações industriais, a inovação e o desenvolvimento do comércio eletrônico transfronteiriço nos países da GBA e da ASEAN.

