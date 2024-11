Um estudo desenvolvido pela Universidade de Genebra (Unige) acabou com a dúvida que perpassou gerações: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Segundo evidências descobertas recentemente, o ovo veio antes, chegando a existir durante período em que não existiam animais no planeta.





Entenda o estudo





Os cientistas descobriram um organismo unicelular capaz de formar uma estrutura, chamada Chromosfera pekinsii, que se assemelha aos embriões. Apesar de ter sido identificada em sedimentos marinhos no Havaí em 2017, ela está presente na Terra há bilhões de anos.





Os estudiosos observaram que, quando a célula que forma a C. perkinsii atinge seu tamanho máximo, ela se divide, mantendo sua dimensão original e forma colônias multicelulares - que possuem semelhanças ao desenvolvimento embrionário dos animais.





As colônias duram cerca de um terço do ciclo de vida do organismo e compreendem pelo menos dois tipos diferentes de células. Tal fenômeno está sendo categorizado pelos cientistas como surpreendente.





A professora de bioquímica que liderou o estudo, Omaya Dudin, destacou que, apesar de ser “uma espécie unicelular, seu comportamento mostra que nela já estão presentes processos de coordenação e diferenciação multicelular, muito antes de os animais aparecerem na Terra”.

Descoberta pode levar a novas pesquisas

Os pesquisadores da Unige dizem que existir outra explicação. Segundo eles, é possível que o organismo unicelular possa ter evoluído de forma independente ao longo de milhões de anos até ter a capacidade de desenvolver embriões.

Os resultados da investigação podem servir de suporte a outras pesquisas, como a de fósseis de 600 milhões de anos que também possuem estruturas similares a embriões, e que já desafiaram as concepções tradicionais de vida multicelular, analisam os especialistas.