Bebês ainda não nascidos expostos à cannabis através das mães podem sofrer maior agressividade aos 5 anos de idade, além de outros impactos adversos no seu desenvolvimento, de acordo com novo estudo publicado na revista médica JAMA Pediatrics, em 28 de outubro.



Os pesquisadores estudaram dados de 355 mulheres grávidas que planejavam dar à luz no The Ohio State University Wexner Medical Center, nos Estados Unidos. Cinco anos depois, contataram as famílias para coletar dados adicionais.



Das 250 crianças que participaram do estudo, 80 delas foram expostas à cannabis durante o estágio pré-natal. “O uso de tabaco, álcool e outras drogas durante a gravidez era comum. A maioria das famílias vivia na pobreza”, informou o estudo. O resultado é que as crianças expostas apresentaram menor capacidade de planejamento baseado em tarefas e maior agressividade. Espera-se que essas características afetem o sucesso acadêmico das crianças a longo prazo, afirmou a pesquisa.



A pesquisadora principal, Sarah Keim, observou que, embora a cannabis seja um produto natural, a substância apresenta “muitos riscos” durante a gravidez. Algumas mulheres podem recorrer à substância para lidar com os desafios enfrentados durante a gravidez, como estresse, problemas de sono e náusea.



No entanto, “isso não é recomendado”, disse Keim, ao aconselhar as mulheres grávidas a consultar um profissional de saúde para encontrar opções mais seguras para lidar com tais problemas. “Nossas descobertas não foram surpreendentes – elas, na verdade, confirmam e expandem evidências de longa data de pesquisas anteriores”, acrescentou.



Vários estudos apontam os danos causados pela cannabis tanto em mulheres grávidas quanto em seus bebês. Um estudo de julho descobriu que o uso pré-natal de maconha estava ligado a uma maior probabilidade de desenvolver hipertensão induzida pela gravidez e pré-eclâmpsia. Os pesquisadores também identificaram um risco 19% maior de que a placenta nessas mulheres se separasse do útero.



“À medida que continuamos a aprender sobre os potenciais danos e benefícios do uso pré-natal de cannabis, os médicos devem fornecer cuidados e educação coordenados e não estigmatizantes para apoiar as gestantes na tomada de decisões informadas sobre o uso de cannabis”, disseram os autores do estudo.



Outro estudo, de julho de 2023, descobriu que o uso de cannabis pode afetar negativamente o desenvolvimento do cérebro do feto e provavelmente dificultar o crescimento saudável dos testículos em bebês do sexo masculino.



Pesquisadores examinaram os efeitos da cannabis em fetos usando camundongos. A exposição fetal reduziu a capacidade do córtex pré-frontal dos animais de ser prontamente despertado para a ação. O córtex pré-frontal é crucial para o aprendizado. Entre as crias femininas, deficiências cognitivas foram detectadas.



A cannabis também pode representar um risco maior de mortalidade para bebês, conforme aponta estudo. Uma análise de maio de mais de 3 milhões de mulheres grávidas com uso documentado de cannabis e nicotina durante o período de gravidez descobriu que seus bebês tiveram uma taxa maior de morte nos primeiros 28 dias de vida do que mulheres que não usaram essas substâncias.



“Nossas descobertas sugerem que evitar o uso de apenas uma dessas substâncias pode diminuir os riscos de gravidez que vemos quando ambas as substâncias são usadas juntas, o que é uma informação crítica que os provedores podem destacar ao aconselhar os pacientes”, disse Adam Crosland, principal autor do estudo.



Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA também alertam que o uso de cannabis pode ser prejudicial ao feto “não importa como você a use”, seja por meio de vaporização, fumo, bebida ou aplicação de cremes na pele. Produtos químicos como o tetrahidrocanabinol, presente na cannabis, podem passar do corpo da mãe para o bebê e prejudicar o desenvolvimento da criança, disse a agência.