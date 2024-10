As alergias podem ser problemáticas quando afetam os olhos, levando a desconforto e irritação. É essencial entender como proteger os olhos de alérgenos comuns, como pólen, ácaros, animais de estimação e mofo interno.



As alergias ocorrem quando o corpo entra em contato com um alérgeno, acionando o sistema imunológico para liberar histamina – uma substância química que faz os vasos sanguíneos incharem. Essa reação geralmente leva a sintomas como coceira, vermelhidão, inchaço e olhos lacrimejantes. Esses sintomas são desconfortáveis e podem interferir nas atividades diárias se não forem gerenciados adequadamente.

Os sintomas comuns da conjuntivite alérgica incluem sensação de queimação, coceira, vermelhidão nos olhos, pálpebras inchadas e sensação de corpo estranho. É crucial reconhecer esses sintomas precocemente para tratá-los de forma eficaz.

É importante usar de medidas preventivas para evitar alergias oculares. O médico Jay Goyal deu algumas dicas:

1. Use óculos de sol ou óculos de proteção para proteger os olhos quando estiver ao ar livre.

2. Mantenha as janelas fechadas durante as temporadas de alta concentração de pólen ou quando houver muita poeira no ar para evitar que entrem na casa.

3. Limpe cortinas, lençóis, carpetes e outras superfícies

de tecido regularmente.

4. Evite áreas empoeiradas.

5. Mantenha os animais de estimação longe das áreas

de dormir e escove-os regularmente.

6. Evite esfregar os olhos

7. Lave o rosto para remover quaisquer partículas que

possam ter se depositado na pele e perto dos olhos.

8. Lave roupas e roupas de cama com frequência.

9. Mantenha as lentes de contato limpas.

10. Se os olhos estiverem irritados, use uma compressa fria.

11. Use gotas de lágrimas artificiais para lubrificar os olhos.

E mais: evite o uso não supervisionado de tratamentos de anti-histamínicos orais e colírios de venda livre, pois eles podem causar olho seco ou piorar os sintomas. Sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer novo tratamento.