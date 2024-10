A jurada do programa “Shark tank” na Austrália e CEO da varejista de moda online Showpo, Jane Lu, publicou um vídeo, na última quarta-feira (23/10), em suas mídias sociais, no qual dizia estar decepcionada com a candidatura de emprego feita por uma pessoa da Geração Z. De acordo com a empresária, a carta parecia uma “copia e cola da inteligência artificial (IA) ChatGPT”.

Jane procurava um profissional para ser assistente em seu curso de negócios e contou que encontrou uma série de erros no currículo. “Essa é, com certeza, a pior candidatura de todos os tempos”, disse em vídeo publicado no TikTok, que já acumula mais de 50 mil visualizações.





CEO alerta





Após ler o conteúdo, Lu apontou falhas, como a ausência de informações importantes relacionadas à vaga e trechos em branco, como “experiência/habilidade relevante”. A empresária ainda disse que a frase “Aqui está uma versão mais polida e articulada da sua carta de apresentação”, escrita pela inteligência artificial (IA), foi esquecida pelo candidato.





Na publicação, a CEO aproveitou para alertar aos seus seguidores. Segundo a jurada do “Shark tank”, “é preciso usar a cabeça para se destacar [em processos seletivos]”.





Internautas contam casos semelhantes





O uso da tecnologia nos processos seletivos gerou comentários nas mídias sociais. Um usuário comentou que se cadastrou para uma vaga administrativa, porém descobriu que era uma oportunidade na aviação. Outro internauta disse que utilizou um modelo de currículo feito pela IA do Google, mas, sem adaptá-lo, deixou as instruções genéricas no documento.





De acordo com o New York Post, dados da YouGov indicam que aproximadamente metade dos australianos conhece IAs como o ChatGPT. No entanto, as gerações mais jovens, como a Z, são as que mais recorrem à tecnologia - com 40% já tendo utilizado a plataforma para diversas tarefas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata