O italiano Luciano d’Adamo foi atropelado por um carro e acabou entrando em coma, em 2019, quando tinha 63 anos. Ele acordou dias depois, mas, para desespero da família, ele acreditava ter 24 anos e estar na década de 1980. A história foi contada por um jornal local e viralizou nas redes sociais.





Em entrevista ao jornal Il Messaggero, o homem, hoje com 68 anos, contou que sua última memória é do momento em que saiu de casa em Roma, no dia 20 de março de 1980, para um dia comum de trabalho. Ele também se lembra de tem sofrido o acidente que aconteceu mais de três décadas depois. No entanto, ele acredita que tudo aconteceu no mesmo dia.





Além disso, quando acordou no hospital, ele não reconheceu sua esposa e filho. Isso porque acreditava que sua companheira tinha 19 anos. “Uma estranha entrou na sala. Ela me chamava de Luciano e eu me perguntava como ela sabia meu nome”, contou.











Já o filho, então com 35 anos, nem existia na realidade em que Luciano acreditava viver. Como ele poderia ser pai de alguém mais velho do que ele? Quando ele se olhou no espelho, ele percebeu que estava errado e se deu conta que tinha 63 anos.





Para completar o choque, Luciano foi apresentado a tecnologias que ele não lembrava, como o GPS. “Ainda me lembro do espanto de viajar em um carro que me mostrou em uma tela um mapa de Roma, enquanto uma voz dizia: ‘Em 100 metros, vire à direita’”, lembrou.











Cinco anos depois do acontecido, o italiano segue em recuperação, ainda tentando se adaptar à realidade, redescobrir sua identidade e seus laços afetivos. Hoje, ele é zelador em uma escola e ainda não recebeu compensação pelo atropelamento em 2019, já que o motorista nunca foi encontrado.