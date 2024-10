Uma mulher de 26 anos perdeu todos os dentes depois de colocar uma coroa dentária na Turquia. Em entrevista ao jornal The Mirror, Alana Boone, que mora na Bélgica, disse que optou por fazer o procedimento em uma clínica turca por ser mais barato.

Segundo a mulher, ela gastou 5.600 libras, o equivalente a R$ 41 mil apenas com o procedimento. Contando o valor gasto com a passagem e hospedagem, o valor sobe para 8.400 libras, cerca de R$ 62 mil.



Alana ainda relatou que contatou o consultório odontológico pela primeira vez em janeiro de 2021, após indicação de uma amiga da mãe. A negociação do tratamento se deu por meio das redes sociais, ela inclusive, chegou mandar fotos dos dentes.

O procedimento teve início em julho com o desgaste de todos os seus dentes verdadeiros. No dia seguinte, as dores começaram.

"Foi, então, decidido que meus dentes deveriam ser desvitalizados (a remoção da polpa dentária doente de dentro do dente). Claro, isso acarretou custos extras, e, dois dias depois, as minhas coroas permanentes foram colocadas. Eu gritei e berrei porque doía muito", afirmou a jovem.



A dor permaneceu após seu retorno para casa, em 1º de agosto, intensificando-se nos dias seguintes. Nesse período, ela começou a perceber "sulcos" na boca, além de experimentar um gosto "desagradável".

Após diversas consultas com o dentista na Turquia, Alana decidiu procurar um consultório local em busca de uma segunda opinião. Foi então que confirmou que o tratamento havia sido um "fracasso total".

A jovem está sem dentes naturais desde abril de 2024. De lá para cá, a maior parte dos implantes já foi colocada. Segundo Alana, para recuperar o sorriso, gastará aproximadamente 37.800 libras, cerca de R$ 280 mil. A previsão é que o tratamento termine em julho do ano que vem.



"Pense duas vezes antes de escolher odontologia no exterior. Se der errado, você tem que resolver o problema em seu próprio país e, muitas vezes, acabará pagando três vezes mais", alertou Boone. Ela também conta que além de perder os dentes, o caso também impactou sua qualidade de vida. "Sinto falta de poder comer bem e sorrir amplamente", lamentou Alana.