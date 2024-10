Horas antes dos ataques com mísseis do Irã contra Israel, nesta terça-feira (1º), a Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia convocado uma reunião com a vice-presidente Kamala Harris e seus conselheiros de segurança nacional para discutir o que, até então, era o iminente ataque do Irã a Israel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A declaração de Washington foi emitida no início da tarde, após o início do ataque ao território israelense, segundo o jornal The Times of Israel.





"Eles revisaram o status das preparações dos EUA para ajudar Israel a se defender contra esses ataques e proteger o pessoal dos EUA na região", diz a Casa Branca em comunicado.





Biden ordenou que o seu Exército "ajude Israel a se defender" contra o ataque lançado pelo Irã e "derrube os mísseis" lançados contra esse país aliado dos EUA, informou a Casa Branca.





O presidente e a vice estão acompanhando o ataque na sala de crise da Casa Branca, indicou o governo americano.