Centenas de integrantes do Hezbollah ficaram feridos nesta terça-feira (17) após os pagers em que eles usavam para se comunicar explodirem ao mesmo tempo, segundo relato da agência de notícias Reuters.

Uma autoridade do grupo armado xiita admitiu à agência, sob a condição de anonimato, que a detonação dos equipamentos foi a maior falha de segurança da organização baseada no Líbano desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro passado, que aumentou a tensão em todo o Oriente Médio.





Um jornalista da Reuters testemunhou o deslocamento de ambulâncias em subúrbios ao sul de Beirute, a capital libanesa, em meio a um pânico generalizado. Segundo testemunhas, várias explosões ocorreram ao mesmo tempo. Depois de 30 minutos, outras detonações teriam sido registradas.

O Hezbollah é aliado do Hamas e tem tido escaramuças diárias com Israel na região da fronteira com o Líbano. Procuradas pela Reuters, autoridades israelenses não tinham se manifestado sobre o caso.