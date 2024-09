Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas neste sábado (14) no sudoeste do Haiti devido à explosão de um caminhão-tanque que vazava combustível após um acidente, informou à AFP o responsável pela Proteção Civil da região de Nippes, Fidel Nicolas.

De acordo com testemunhas, a explosão ocorreu enquanto as vítimas se preparavam para coletar o combustível do caminhão-tanque, após o acidente no distrito de Miragoâne.

