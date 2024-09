A empresa britânica Guardian Media Group (GMG), proprietária do The Observer, a publicação dominical mais antiga do mundo, fundada em 1791, anunciou nesta terça-feira (17) que iniciou negociações para a venda do jornal.

A GMG, que também é proprietária do jornal The Guardian, informou em um comunicado que está "em negociações formais para a possível venda do The Observer" à Tortoise Media, um site de notícias fundado em 2019.

A empresa britânica, que possui o The Observer desde 1993, fez esse anúncio sem especificar o valor previsto para a venda.

A Tortoise Media fez uma oferta que era “substancial o suficiente” para ser examinada em detalhes e que “ajudaria [a publicação] a sobreviver no futuro”.

A venda permitiria ao jornal The Guardian "focar em sua estratégia de crescimento para se tornar mais internacional, mais digital e financiado sobretudo por seus leitores", comentou Anna Bateson, diretora da GMC.

Por sua vez, a Tortoise Media, que planeja investir mais de 25 milhões de libras (182 milhões de reais) nos próximos cinco anos, informou em um comunicado que seguirá publicando o The Observer aos domingos, além de desenvolver sua vertente digital.

"Acreditamos que o The Observer é um dos grandes nomes do mundo da informação. Acreditamos em seu futuro, tanto em sua versão impressa como digital", afirmou James Harding, redator-chefe da Tortoise Media, em um comunicado.

A Tortoise Media foi fundada por Harding, ex-jornalista do The Times e da BBC, ao lado de Matthew Barzun, que foi embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido.

ode/lul/psr/jvb/dd/aa