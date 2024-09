Um homem desapareceu após ir ao seu bar predileto na Inglaterra em janeiro de 1967. Décadas depois, um par de meias foi o que esclareceu o sumiço de Alfred Swinscoe.



Em entrevista ao Daily Mirror, Russell Lowbridge, seu neto, sempre soube que nunca deveria perguntar o que aconteceu com o seu avô. Porém, em abril do ano passado, ele viu uma postagem da polícia local nas redes sociais sobre um corpo que havia sido desenterrado em uma fazenda da região de Derbyshire.

Alfred estava usando um par de meias trocadas na última noite em que foi visto Reprodução/Nottinghamshire Police





Ao ver a imagem do caso, o inglês ficou chocado. Isso porque ela apresentava o mesmo par de meias trocadas que Alfred estava usando na última noite em que foi visto vivo, há cerca de 57 anos atrás.





Ainda criança, Russell costumava brincar com as meias deixadas em casa pelo avô, então, quando viu a publicação, logo entrou em contato com a polícia. Confirmaram que o corpo realmente era dele por meio de um exame de DNA.







"Ele foi assassinado de forma bastante cruel, disseram que ele lutou pela vida. A polícia acredita que ele foi deixado em algum lugar por uma semana ou mais antes de ser enterrado. Faltavam dedos e costelas, como se ele tivesse sido comido por raposas e texugos. Quem o matou voltou para garantir que nunca fosse encontrado", disse o neto ao tabloide britânico.







A polícia acredita que há dois principais suspeitos, ambos mortos e que não podem ser nomeados, mas Russel revela que é amigo dos netos dos supostos assassinos de seu avô. "Eles são pessoas com quem tenho contato diário. Foi um golpe e tanto, na verdade", desabafou.





Em janeiro, a família finalmente enterrou Alfred num cemitério de Sutton-in-Ashfield.

“Haverá pouco alívio para sua família, pois ainda há muitas perguntas sem resposta sobre o que aconteceu naquela noite e o motivo por trás de seu assassinato. Muitas das pessoas que estiveram com Alfred naquela noite, ou conheciam Alfred, não estão mais vivas e talvez nunca tenhamos uma visão completa do que ocorreu em janeiro de 1967", declarou o chefe assistente de polícia de Nottinghamshire, Rob Griffin.