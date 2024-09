Um menino de três anos morreu na China após se afogar em um rio enquanto o avô estava distraído mexendo no celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Um vídeo de câmera de segurança mostra o homem sentado em um banco e mexendo no celular. A criança aparece ao lado dele no chão, até que se levanta, chama o avô e depois sai de vista.





Neto teria pedido para lavar seus brinquedos no rio. Segundo o jornal chinês Sing Tao Daily, o homem não atendeu ao chamado do menino, que se afogou na água após escorregar.





A mãe do menino divulgou o vídeo do episódio nas redes sociais, culpando o sogro pela morte. O caso ocorreu em março, mas as imagens passaram a circular no final de agosto.





Segundo a mulher, o homem alegou que estava em transe e disse não ter ouvido o neto. ''Você [filho] pensou que se chamasse o vovô ele iria seguí-lo, mas ele não o fez. A mamãe realmente não consegue entender'', escreveu no Douyin, versão chinesa do TikTok.