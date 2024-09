Em 1991, o fazendeiro romeno Vasile Gorgos, então com 63 anos, desapareceu sem deixar vestígios enquanto viajava para vender gado. Trinta anos depois, contrariando todas as expectativas, ele reapareceu misteriosamente na porta de sua fazenda, vestindo as mesmas roupas e alegando que “sempre esteve em casa”. Este incrível retorno gerou inúmeras teorias e especulações em todo o mundo, intrigando familiares, especialistas e curiosos.



O desaparecimento de Vasile Gorgos: um mistério sem solução



Vasile Gorgos estava habituado a fazer viagens curtas para negociar seu gado, mantendo constante contato com sua família. Contudo, em uma dessas viagens, ele inexplicavelmente desapareceu. A família, alarmada, acionou a polícia, dando início a buscas extensivas que, infelizmente, não trouxeram quaisquer pistas sobre seu paradeiro.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Após 30 anos de silêncio, em setembro de 2021, Gorgos, agora com 93 anos, voltou à sua fazenda de forma enigmática. Usava exatamente as mesmas roupas e portava os mesmos documentos que carregava no dia em que desapareceu. Esta reviravolta surpreendeu a todos, principalmente seus familiares, que ainda buscam entender o que aconteceu nesses anos de ausência.



Teorias sobre o desaparecimento





Desde o retorno de Vasile Gorgos, surgiram diversas teorias para tentar explicar esse fenômeno. Entre as principais, destacam-se:





- Prisão: Uma teoria sugere que Gorgos poderia ter levado uma vida dupla e sido preso sob outra identidade. Isso justificaria o fato de ele estar com a mesma roupa e ter sido impossível de localizar durante todos esses anos.



- Transtorno dissociativo de personalidade: Alguns especialistas acreditam que ele possa sofrer de transtorno dissociativo de personalidade, vivendo uma “outra vida” e, eventualmente, retornando sem memória dessa fase. No entanto, esse distúrbio é extremamente raro e costuma ser episódico, não durando tanto tempo.



- Abdução alienígena: Apesar de parecer uma hipótese extravagante, há quem acredite que Gorgos foi abduzido por alienígenas para estudos e devolvido sem memórias do ocorrido.



- Abandono e retorno: Outra teoria é que Gorgos tenha simplesmente abandonado sua família e, com o avanço da idade e a necessidade de cuidados, retornou à sua terra natal.



O mistério do 'Sempre estive em casa”

Foto de Vasile Gorgos ainda jovem, em documento Reprodução/Arquivo pessoal





Questionado sobre o período de seu desaparecimento, Vasile Gorgos simplesmente responde que “sempre esteve em casa”. No entanto, ele não consegue oferecer uma explicação coerente para o que aconteceu durante os 30 anos que se passaram. Segundo seu filho, as respostas do fazendeiro são confusas, e ele frequentemente apresenta lapsos de memória, comuns para alguém de sua idade avançada.





Testemunhas afirmam ter visto Gorgos sendo deixado por um automóvel em frente à sua fazenda. Embora ele apresentasse sinais de confusão, parecia bem cuidado. O carro sumiu rapidamente, sem que ninguém conseguisse anotar a placa.



O que dizem os especialistas?





Após seu reaparecimento, Gorgos foi submetido a vários exames médicos, que confirmaram sua boa saúde geral, apesar de alguns problemas neurológicos típicos da idade, como lapsos de memória. Curiosamente, esses lapsos de memória abrangem apenas os 30 anos durante os quais esteve desaparecido.





Os especialistas continuam a investigar, esperando encontrar uma explicação plausível para o caso. Até agora, o mistério do desaparecimento e retorno de Vasile Gorgos permanece sem solução, gerando ainda mais teorias e debates.