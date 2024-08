SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oposição venezuelana denunciou, nesta terça-feira (27), o suposto sequestro de Perkins Rocha, porta-voz da campanha de Edmundo González, que disputou as eleições presidenciais contra Nicolás Maduro.





María Corina Machado, líder da oposição, acusou regime de Maduro. "Perkins é nosso advogado pessoal, nosso coordenador jurídico e representante do @ConVzlaComando perante a CNE. Um homem justo, corajoso, inteligente e generoso. Um venezuelano exemplar", escreveu Corina, nas redes sociais.





Eles tentam nos quebrar, nos desfocar e nos aterrorizar. Seguimos em frente, por Perkins, por todos os prisioneiros e perseguidos, e por toda a Venezuela. Seremos livres?, escreveu María Corina Machado, em seu perfil no X (antigo Twitter).





Desaparecimento de porta-voz da oposição teria ocorrido por volta das 11h (horário local). "Meu marido não é um criminoso, é apenas um cidadão que anseia e luta para que todos vivamos em liberdade", destacou a mulher dele, Constanza, nas redes.





Até a publicação deste texto, Nicolás Maduro não havia se pronunciado sobre a acusação.





REELEIÇÃO CONTESTADA





Maduro foi reeleito, segundo o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), com 52% dos votos. A oposição, liderada por María Corina Machado, protesta e alega ter provas de que houve fraude e da vitória do seu candidato Edmundo González Urrutia.





Após a publicação dos resultados, venezuelanos saíram às ruas. Ao menos 27 pessoas -incluindo dois militares - morreram nos protestos, e centenas ficaram feridas. Cerca de 2.400 manifestantes, chamados de "terroristas" por Maduro, foram presos.





A contestação dos resultados foi parar na Suprema Corte, comandada pelo chavismo. Na semana passada, o TSJ (Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela) validou oficialmente o resultado das eleições de 28 de julho e reconheceu a vitória de Nicolás Maduro.

Maduro ao descartar negociação com Corina: 'Que ela se entregue à Justiça'





Independência do CNE e do TSJ foi questionada por missão da ONU. Os EUA, dez países da América Latina e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, rejeitaram a decisão do TSJ.





Brasil e Colômbia insistem para que Venezuela publique as atas. "Ambos os presidentes [Lula, do Brasil, e Gustavo Petro, da Colômbia] permanecem convencidos de que a credibilidade do processo eleitoral somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis", diz uma declaração conjunta divulgada no sábado (24).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia