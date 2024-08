O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista ao apresentador Luciano Huck. Para o líder da Ucrânia, Lula "vive as narrativas da União Soviética". Zelensky também questionou o porquê de o Brasil "estar junto" da China e do Irã.

"Tive uma reunião com o presidente Lula e vi que ele me entendeu. Porque tivemos um diálogo muito bom, realmente bom. Estou agradecido por isso, mas ele vive as narrativas da União Soviética. É uma pena. Ele pensa na Rússia como se hoje ainda existisse a União Soviética. A China é um país democrático? Não. E o que dizer sobre o Irã? É um país democrático? Não. E o que dizer da Coreia do Norte? Eles não são países democráticos. Então, o que o Brasil, um grande país democrático, faz nessa companhia?", afirmou Zelensky em texto publicado no jornal O Globo, nesta terça-feira (27/8).

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"É normal quando você tem relações econômicas, mas estamos falando sobre uma guerra, não é sobre relações econômicas. É sobre geopolítica, é sobre valores, é sobre pessoas. É sobre democracia, propósito e liberdade. O que um país democrático e livre como o Brasil está fazendo junto com países que não respeitam estes valores? Quem vai ganhar essa queda de braço? O Brasil vai engolir esses quatro aliados ou esses quatro aliados vão engolir o Brasil?", emendou Zelensky.

Huck também perguntou o que o Zelensky acha da postura de neutralidade do Brasil na guerra entre Rússia e Ucrânia. "Isso é apenas retórica política. Não é uma fala honesta. Não é honesta nem conosco nem com o povo brasileiro. Porque todo mundo sabe quem iniciou essa guerra. A equipe dele trouxe uma resolução para nós, antes do do 'encontro pela paz' que organizamos, mas o Brasil não quis vir, o presidente Lula não quis vir. Foi uma pena. Eu me reuni com o time dele algumas vezes, mas até agora eles não se uniram a nós na busca de uma solução", respondeu o presidente ucraniano.

Plano de paz

Outro destaque da entrevista foi sobre a possibilidade do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando questionado por Huck acerca do assunto, o presidente ucraniano disse que tem um plano de paz. "Temos um plano de paz, que pretendo apresentar até novembro. Mas a pergunta que fica é: os russos concordarão?", respondeu Zelenski.



Huck afirmou que foi à Ucrânia para ouvir o presidente ucraniano e "ver de perto o que está acontecendo na terra de 3 dos meus 4 avós, onde estão minhas raízes familiares". O conteúdo completo da conversa com Zelensky será compartilhado em um documentário na plataforma do Globoplay.