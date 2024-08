O Atlético-MG se classificou nesta terça-feira (20) para as quartas de final da Copa Libertadores-2024 ao vencer em Belo Horizonte por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final o argentino San Lorenzo, com quem havia empatado (1-1) no jogo de ida.

Uma cabeçada do argentino Rodrigo Battaglia aos 65 minutos, após um escanteio cobrado por Gustavo Scarpa, deu a vitória e a classificação ao Galo diante de um adversário aguerrido.

- Sem ideias -

O time mineiro teve muita dificuldade para criar perigo no primeiro tempo, em que esbarrou na sólida defesa do 'Ciclón'.

Sem sua grande estrela, o veterano Hulk (lesionado) e com Gustavo Scarpa suspenso, foi a vez de Paulinho assumir a responsabilidade ofensiva. Mas por estar bem marcado, quase não teve oportunidades.

Impreciso nos passes, cometendo muitos erros, o Atlético-MG voltou a se mostrar apático e pouco inspirado, apesar de ter um dos melhores elencos do continente.

Na única chance que criou no primeiro tempo, após uma boa jogada individual, seu chute da entrada da área acabou nas mãos de Gastón Gómez.

Assim como o adversário, o San Lorenzo teve dificuldades para entrar na área na primeira etapa e recorreu a chutes de longe. Elian Irala, da esquerda, foi quem mais tentou, com quatro disparos, mas sem sucesso.

- No travessão -

Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Iván Leguizamón, aos 44 minutos, mandou um ótimo chute cruzado de fora da área no travessão. O rebote foi recuperado por Matías Reali, que errou por pouco a conclusão.

A resposta do Galo foi imediata e nos acréscimos, Deyverson, de cabeça dentro da pequena área, mandou para fora.

No intervalo, o técnico do time da casa, o argentino Gabriel Milito, colocou em campo o chileno Eduardo Vargas e Bernard no lugar de Deyverson e do argentino Matías Zaracho.

O Galo ganhou mais poder ofensivo, embora tenha visto o San Lorenzo avançar aos poucos suas linhas e começar a criar perigo.

Everson, muito atento, evitou com uma saída providencial um gol de Alexis Cuello, que havia aproveitado um ótimo passe de Irala.

- Battaglia decide -

A preocupação do Galo desapareceu aos 65 minutos, quando Scarpa cobrou escanteio e Battaglia, sozinho, mandou para o fundo da rede.

O gol acordou o time mineiro, que teve a chance de sentenciar por meio de Paulinho, mas Gastón Gómez defendeu, e com Eduardo Vargas, que errou por muito pouco um cruzamento dentro da área.

A partida foi interrompida durante seis minutos, por volta dos 30 do segundo tempo, depois que os jogadores reclamaram do spray de pimenta disparado pela polícia num confronto com torcedores do San Lorenzo.

Com o placar a seu favor, o Atlético-MG se dedicou a administrar a vantagem nos minutos finais contra um San Lorenzo que procurava desesperadamente o empate, mas faltava qualidade no ataque para definir.

Paulinho, num contra-ataque nos acréscimos, poderia ter garantido a vitória, mas chutou alto demais.

Com a classificação, o Galo vai enfrentar o atual campeão Fluminense nas quartas de final, com o fator casa a favor, já que vai jogar a partida de volta em Belo Horizonte.

