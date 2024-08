O apresentador norte-americano Nev Schulman, conhecido por comandar o programa ‘Catfish’ na MTV, sofreu um grave acidente no dia 5 de agosto ao ser atropelado por um caminhão enquanto saía de casa em Nova York. Nev, de 39 anos, estava de bicicleta a caminho da escola de seu filho quando foi atingido pelo veículo.

Em uma postagem no Instagram, Nev compartilhou detalhes do ocorrido, revelando que quebrou o pescoço, mas que as fraturas são estáveis e ele não ficou paralisado. “Eu quebrei meu pescoço. Fraturas estáveis. Não estou paralisado. Minhas mãos foram dúvida por um momento, mas o corpo humano é incrível”, escreveu o apresentador.









Nev foi levado para o hospital de Southampton, onde passou por uma cirurgia e agora está em recuperação, precisando realizar sessões de fisioterapia. Ele expressou sua gratidão pela equipe médica que o atendeu e destacou a sorte de estar vivo e em recuperação.



O acidente gerou grande comoção entre os fãs e seguidores de Nev, que enviaram mensagens de apoio e desejos de pronta recuperação. Nev também refletiu sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por N?v Schulman (@nevschulman)