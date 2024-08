A influenciadora Isabel Veloso, que enfrenta o diagnóstico de um câncer terminal, anunciou neste domingo (11/8) que está esperando seu primeiro filho. No Instagram, a jovem compartilhou a notícia com uma foto ao lado do marido, Lucas Borbas, e um quadro escrito "Baby's coming (bebê a caminho)".

Um trecho da Bíblia compõe a legenda da postagem: "Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 139:16".

Isabel se destacou nas redes sociais após começar a compartilhar a rotina com o câncer. A jovem de apenas 18 anos enfrenta uma condição rara chamada Linfoma de Hodgkin, e enfrenta um tumor ao redor do coração.

Desde a descoberta do linfoma, que a fez passar por um transplante de medula, até este ano, Isabel passou por cinco cirurgias e conseguiu, em 2023, celebrar a cura, antes da doença voltar a ser diagnosticada.

Em 1º de março deste ano, ela informou que o câncer é terminal e tinha apenas seis meses de vida. O período, no entanto, pode ser superior após a estabilização da doença.