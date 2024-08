Por volta das 1h30 da madrugada desta segunda-feira (12/8), um policial militar, identificado como Ivanildo Carvalho de Souza, sargento da PMDF, foi baleado após, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), reagir a uma abordagem. A ação aconteceu na saída de um motel localizado em Taguatinga. Na saída do estabelecimento, o homem havia colidido o carro em um veículo e iniciado uma discussão com o outro condutor, que acionou os policiais. Ao ser abordado, o PM, que portava uma arma, reagiu, foi baleado e acabou morrendo no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A PMDF informou ao Correio que o policial estava no motel na companhia de uma mulher e que a colisão com o outro carro ocorreu quando os dois estavam saindo do local. Os envolvidos iniciaram uma discussão e o policial apontou uma arma para o outro motorista, que acionou a PMDF. Quando os militares chegaram, o homem, que, de acordo com os militares, estava alterado, apontou a arma em direção aos policiais, que revidaram e atiraram nele.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro e conduziram o ferido ao HRT, onde o óbito foi constatado. A arma utilizada pela vítima foi apreendida.

