O médico Dave Hogbin morreu após ataque de crocodilo durante as férias da família. Ele estava curtindo com a esposa, Jane, e os três filhos em Queensland, na Austrália, em uma região procurada por turistas que querem ver crocodilos enormes. O homem, de 40 anos, foi devorado pelo réptil e seus restos mortais foram encontrados dentro do animal, que foi abatido.

O casal andava na margem de um rio, quando a terra cedeu e eles caíram na água, que tinha vários jacarés. Dave não conseguiu sair da água, e, ao tentar ajudar o marido, Jane começou a afundar. "O ato final e decisivo de Dave foi soltar o braço de Jane quando percebeu que ela estava caindo, apesar de saber que ela era sua única tábua de salvação. Em instantes, ele foi levado", disse a família em nota.





Jane ainda acrescentou que a decisão do marido salvou sua vida. O animal, que media cinco metros, foi encontrado por agentes ambientais e abatido. O crocodilo tinha cicatrizes no focinho como aquelas que testemunhas descreveram ter visto em um réptil nas proximidades do desaparecimento.





Durante a análise, os restos mortais do homem foram encontrados no estômago do jacaré. Em 2024, foram registrados três ataques fatais de crocodilos na Austrália, se aproximando do maior número registrado – quatro, em 2014.





Dave se formou em medicina em 2014 e dedicou a carreira à medicina nuclear. A família afirmou que um consolo é que nenhum dos filhos viu o ataque contra Dave.