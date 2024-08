Cleonice da Silva, de 45 anos, faz vídeos no TikTok como vários perfis. Ela mostra sua rotina, faz dancinhas e seus looks. Seria um perfil como qualquer outro, se não fosse por um detalhe. Ela é apaixonada pela Minnie e tem uma casa e um carro temáticos da personagem da Disney.





E não é qualquer Minnie, é a Minnie Rosa. Ou seja, em vez do vestido vermelho, a ratinha está usando um look rosa. A decoração diferentona chama atenção nas redes sociais e, vira e mexe, Cleonice viraliza na web. Com mais de 1,5 milhão de seguidores, ela se denomina Minnie Rosa Humana.





Moradora de Rio das Pedras (SP), ela trabalhava como diarista, até que começou a realizar seu sonho. Hoje, a sala, o quarto, a cozinha e o banheiro da sua casa são totalmente decorados com a personagem. Foram mais de seis anos de trabalho e muita customização, já que nem sempre encontrava os objetos personalizados da Minnie Rosa.





Com o sucesso na internet, ela deixou as faxinas de lado e hoje se dedica exclusivamente à internet. Cleonice também faz presença em eventos e feiras. Com tudo isso, ela mudou seu look e até conseguiu viajar para a Disney de Paris – tudo isso com o dinheiro que ganhou na internet.





“Eu virei a Minnie Rosa Humana. Eu sou Minnie maníaca e muita gente se espelha em mim para ter um cômodo da Minnie, um cômodo do Mickey, entendeu? Eu acabei dando coragem para aquelas pessoas que tinham a mesma vontade que eu e enfrentavam o preconceito das pessoas para viver o que queriam”, declarou ao g1 em dezembro de 2023.

Apoio da família

Nas redes sociais, muitos comentários questionam se a Minnie Rosa Humana tem um namorado, dizendo que os homens se assustariam ao ver a casa. No entanto, essa ideia está mais do que errada. Cleonice é casada há 28 anos com o caminhoneiro Luiz Carlos dos Santos.





O casal tem três filhos: Luiz Ricardo, de 26 anos; Natasha, de 24; e Luiz Fernando, de 15. Assim como o marido, os três filhos apoiam a mãe na paixão pela Minnie e não veem problema na decoração da casa e do carro.





Para quem ainda duvida, basta ver a família inteira comemorando a renovação de votos do casal, em outubro de 2022. Na ocasião, Cleonice usou um vestido de noiva com bordados da personagem. Luiz vestiu um terno rosa. Mickey e Minnie não ficaram de fora e participaram da festa.





