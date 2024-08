O São Paulo e o colombiano James Rodríguez chegaram a um acordo para rescindir o contrato que os unia até julho de 2025, conforme confirmaram neste domingo (4) fontes do clube brasileiro à AFP.

"A rescisão foi assinada há poucos dias de forma privada entre ambas as partes", disse uma fonte da assessoria de imprensa do São Paulo.

Eleito o melhor jogador da Copa América-2024, James, de 33 anos, encerra assim uma passagem apagada pelo time paulista, ao qual chegou livre em julho de 2023, após jogar pelo grego Olympiakos.

Apesar de ter sido apresentado com grande alarde, o desempenho do ex-jogador de Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outras grandes equipes, deixou muito a desejar no Brasil, aparecendo em apenas 22 jogos, com dois gols marcados.

Apesar da falta de minutos no tricolor paulista, James brilhou na seleção colombiana, a qual levou à final da Copa América, perdida para a Argentina.

Segundo a imprensa, para obter a rescisão e ficar livre no mercado, James abriu mão de 75% do valor que receberia como luvas e dos bônus que havia acertado e que o São Paulo lhe devia.

Embora o jogador ainda não tenha um novo destino, seu desejo é voltar a jogar na Europa, segundo notícias divulgadas pela mídia.

prb/app/cl/aam