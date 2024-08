Aos 17 anos, a nadadora canadense Summer McIntosh conquistou, nesta quinta-feira (1º), sua segunda medalha de ouro olímpica com uma vitória espetacular nos 200m borboleta em Paris-2024, onde o herói local, León Marchand, quer se consagrar com o quarto título.

Na primeira das quatro finais desta quinta, McIntosh conquistou o título dos 200m borboleta e o recorde olímpico em uma prova muito especial para ela, já que sua mãe, Jill Horstead, nadou nos Jogos de Los Angeles de 1984.

A joia de Toronto concluiu a prova com a marca de 2m03s03, quebrando o recorde olímpico da chinesa Yufei Zhang (2m03s86).

A nadadora chinesa, que defendia seu ouro de Tóquio-2020, dominou a primeira metade da prova, mas terminou em terceiro lugar com o tempo de 2m05s09, atrás de McIntosh e da americana Regan Smith (2m03s84).

A canadense foi revelação nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021 devido à pandemia, sendo a mais jovem atleta olímpica da história de seu país aos 14 anos e terminando em quarto lugar nos 400m livre.

Como era previsto, Paris foi palco de sua consagração definitiva como uma nova estrela na natação feminina.

Antes da vitória de quinta-feira, McIntosh conquistou o ouro nos 400m medley e a prata nos 400m livre, numa final em que fez frente à australiana Ariarne Titmus.

Pouco mais de duas horas depois de vencer sua final individual, McIntosh retornará à piscina para competir com a equipe canadense de revezamento na final dos 4x200m livre e também vai disputar os 200m medley a partir desta sexta-feira.

- Hubert Kos é ouro nos 200m costas -

Na segunda final do dia, o húngaro Hubert Kos se sagrou campeão olímpico dos 200 metros costas. Kos, campeão mundial em 2023, venceu com a marca de 1m54s26, à frente do grego Apostolos Christou (1m54s82) e do suíço Roman Mityukov (1m54s85).

Nesta quinta-feira também serão realizadas as finais dos 200m peito feminino e do revezamento 4x200m livre.

O público do pavilhão de La Défense também se prepara para o retorno à piscina de Léon Marchand, um dia depois de ele ter alcançado um duplo triunfo histórico, vencendo as finais dos 200 metros borboleta e do nado peito na mesma noite.

Marchand, que também tem um ouro nos 400m medley, quer alcançar seu quarto título nas semifinais dos 200m medley desta quinta-feira.

gbv/avl/aam/mvv