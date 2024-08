O chinês Pan Zhanle, de 19 anos, surpreendeu nos 100m livre nos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31) ao conquistar seu primeiro título olímpico e quebrar seu próprio recorde mundial, com 46s40.

Revelação do último Mundial de Doha, onde tinha estabelecido a marca anterior (46s80), o velocista ficou mais de um segundo à frente do australiano Kyle Chalmers (47s48) e do romeno David Popovici (47s49).

Irreconhecível na manhã de terça-feira a ponto de passar de dois centésimos da eliminação na série, Pan Zhanle se recuperou nas semifinais após estabelecer o novo recorde olímpico no sábado (46s92) no 4x100m.

Na noite desta quarta-feira, o jovem que a mídia chinesa apelidou de "peixe voador" imediatamente assumiu o controle e bateu em 40 centésimos seu recorde obtido em fevereiro no Mundial de Doha.

Além disso, ele superou seus adversários em mais de um segundo, um abismo nessa distância. Kyle Chalmers, campeão nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio e prata nos Jogos de 2020 em Tóquio, ficou à frente (com o tempo de 47s48) de David Popovici (47s49), que deteve o recorde mundial da distância entre agosto 2022 e fevereiro de 2024.

Nascido em 2004 em Wenzhou, uma cidade próspera na costa leste chinesa, Pan Zhanle ganhou atenção do mundo em setembro de 2023, ao conquistar o ouro nos Jogos Asiáticos nos 100m em 46s97, antes de explodir no Mundial de Doha.

--- Classificação dos 100m livre masculino:

1. Pan Zhanle (CHN) 46.40 (RM)

2. Kyle Chalmers (AUS) 47.48

3. David Popovici (ROM) 47.49

4. Nandor Nemeth (HUN) 47.50

5. Maxime Grousset (FRA) 47.71

6. Josha Salchow (ALE) 47.80

7. Jack Alexy (EUA) 47.96

8. Chris Guiliano (EUA) 47.98

cfe/bvo/aam