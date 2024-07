Qual o segredo para um relacionamento feliz? Para Andy e Casey Tyler, jovem casal morador de Nova York, nos Estados Unidos, a solução está na cama. Para garantir que os dois consigam dormir bem sem atrapalhar a rotina do cônjuge, eles decidiram comprar uma beliche queen-size. É ela quem dorme na cama de cima. A decisão, tão incomum, logo viralizou.

“Somos colegas de quarto em um quarto juntos”, brinca em um vídeo. Ela ainda declarou que a beliche é o “auge do casamento estilo millennial”. A fórmula deu tão certo para o casal, que agora os dois fazem uma campanha para que mais pessoas adotem a cama.





Casais que dormem separados não é novidade. Celebridades como Cameron Diaz já contaram que o segredo do relacionamento é os dois apaixonados terem locais separados para dormir, sejam camas individuais ou quartos. A tendência é que isso se torne cada vez mais comum. Uma pesquisa da Academia Americana de Medicina do Sono mostrou que um em cada três casais nos EUA dorme separado todas as noites.





Para Casey, a beliche torna o casamento uma espécie de acampamento, que melhorou ainda mais a vida do casal. “Dormir é saúde e riqueza”, garante a influenciadora. Segundo a jovem, a cama custou US$ 350 (cerca de R$ 1970), investimento em conta para garantir que o casal durma acompanhando de seus gatos.





Ela ainda contou na rede social que o estilo de vida foi fundamental para a escolha. “Temos literalmente horários de sono diferentes”, afirmou, explicando que o marido trabalha em turnos noturnos de 16 horas e chega a dormir cerca de 3 a 4 horas por dia. “Cada segundo de sono é literalmente precioso para esse homem”, ponderou.





“Ele não quer que eu fique perto dele”, disse, se autoproclamando ladra de cobertores. “Ele precisa de seu espaço”, completou.





Além disso, a beliche ainda seria uma forma de manter o ambiente fresco e garantir que nenhum dos dois fique incomodado com a temperatura. “Nós literalmente odiamos estar com calor. Não há nada pior para Andy e eu do que estar com calor e pegajoso”, afirmou.





A decisão do casal dividiu os seguidores. Para algumas pessoas, dormir separados é uma tranquilidade. Para outros, é um pesadelo que indica um possível divórcio. No entanto, Casey espanta as dúvidas a respeito de seu relacionamento. “Estamos juntos o dia todo, todos os dias em que não estamos trabalhando. Não tenho tempo para sentir falta dele, mesmo que eu tente”, garante.