A vice-presidente Kamala Harris agradeceu o apoio do presidente Joe Biden para ser a candidata do partido Democrata nas eleições dos Estados Unidos. Após o atual mandatário anunciar que iria deixar a corrida eleitoral, neste domingo (21/7), ela é a principal cotada para assumir a cabeça de chapa do partido.

“Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden pela sua extraordinária liderança como presidente dos Estados Unidos e pelas décadas de serviço prestado ao país. Me sinto honrada por ter o apoio do presidente, e minha intenção é merecer e conquistar esta indicação”, disse.

O apoio a Kamala Harris já era esperado, uma vez que apenas ela pode usar os recursos já arrecadados pela campanha de Biden. A conta de campanha da chapa Biden-Harris tinha arrecadado US$ 95,9 milhões no final de junho, de acordo com dados da Comissão Eleitoral Federal (FEC).

A desistência de Biden vinha sendo ventilada pelas principais lideranças democratas, principalmente após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump e o desempenho ruim no debate entre os dois. Pesquisas já apontavam o antigo mandatário à frente do atual presidente.

“Farei tudo que estiver ao meu alcance para unir o partido Democrata, e unir o nosso país, para derrotar Donald Trump e sua agenda extremista”, completou Kamala Harris ao compartilhar o link de doação da campanha.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.